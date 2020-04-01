Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Сліпа» 43 серія: Чому не можна пробачати зраду

01.04.2020

1 квітня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 43 серія проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Івану. Він уже два роки зустрічався з Олею і навіть хотів на ній одружитися, але випадкова зустріч із колишньою повністю перевернула його життя. Детальніше читайте в матеріалі.

слепая

Іван і Оля зустрічалися протягом двох років. І вже збиралися одружитися. Але сталося непередбачене. Іван випадково зустрів свою колишню дівчину ‒ Карину. І хоча вони навіть не спілкувалися, Іван втратив і сон, і спокій. Його почуття до Карини відродилися з такою силою, що Іван уже почав думати, не зробила вона на нього приворот? Саме тому він звернувся до бабусі Люби.

Однак Сліпа запевнила, що ніхто приворот не робив і порадила звернутися до знайомого бородатому чоловіку, тому що тільки він знає правду. Повернувшись додому, Іван застав свою дівчину з коханцем. Але Оля клалась, що любить його і ще приголомшила новиною про те, що вагітна.

Чи залишиться Іван з Олею або все ж не зможе пробачити її за зраду? Дивіться всі подробиці з 43 серії.

Більше на тему: Талісмани на удачу

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Фронтмен Фіолет підтримає фанів під час карантину проєктом «Колос вдома»
Фронтмен Фіолет підтримає фанів під час карантину проєктом «Колос вдома»
Даша Трегубова святкує день народження
Даша Трегубова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить