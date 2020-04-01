1 квітня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 43 серія проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Івану. Він уже два роки зустрічався з Олею і навіть хотів на ній одружитися, але випадкова зустріч із колишньою повністю перевернула його життя. Детальніше читайте в матеріалі.

Іван і Оля зустрічалися протягом двох років. І вже збиралися одружитися. Але сталося непередбачене. Іван випадково зустрів свою колишню дівчину ‒ Карину. І хоча вони навіть не спілкувалися, Іван втратив і сон, і спокій. Його почуття до Карини відродилися з такою силою, що Іван уже почав думати, не зробила вона на нього приворот? Саме тому він звернувся до бабусі Люби.

Однак Сліпа запевнила, що ніхто приворот не робив і порадила звернутися до знайомого бородатому чоловіку, тому що тільки він знає правду. Повернувшись додому, Іван застав свою дівчину з коханцем. Але Оля клалась, що любить його і ще приголомшила новиною про те, що вагітна.

Чи залишиться Іван з Олею або все ж не зможе пробачити її за зраду? Дивіться всі подробиці з 43 серії.

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