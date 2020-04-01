Сьогодні, в останній день березня, о 20:00 ми побачимо передостанні 21 і 22 серії драматичного фільму «Ніщо не трапляється двічі». Головним героям належить розібратися з помилками минулого, щоб знайти справжнє життя і любов. Але які несподівані повороти долі їх чекають в нових 21 і 22 серії – дізнаєтеся в матеріалі!

У 21 і 22 серіях фільму «Ніщо не трапляється двічі» ви дізнаєтеся, що

Маша зникає. Борис з’ясовує, що дружина полетіла в Південну Америку, щоб зустрітися з Вогневим і Катюшею. Тим часом Аглая починає своє шоу з Аллою Субботиной. І під час прямого ефіру запрошений гість Побегайло каже, що батьком Алли був Ілля Ілліч Калінін… Аглая і Алла приголомшені цією новиною і щасливі, що знайшли споріднену душу. Гліб розповідає матері про проблеми зі здоров’ям.

Не пропустіть захоплюючі 21 і 22 серії продовження «Ніщо не трапляється двічі» від 1.04.2020. Замість трьох крапок буде точка.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ