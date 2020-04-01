Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Прем’єра «Ніщо не трапляється двічі»: що побачать глядачі в 21 і 22 серії від 01.04.2020

01.04.2020

Сьогодні, в останній день березня, о 20:00 ми побачимо передостанні 21 і 22 серії драматичного фільму «Ніщо не трапляється двічі». Головним героям належить розібратися з помилками минулого, щоб знайти справжнє життя і любов. Але які несподівані повороти долі їх чекають в нових 21 і 22 серії – дізнаєтеся в матеріалі!

У 21 і 22 серіях фільму «Ніщо не трапляється двічі» ви дізнаєтеся, що

Маша зникає. Борис з’ясовує, що дружина полетіла в Південну Америку, щоб зустрітися з Вогневим і Катюшею. Тим часом Аглая починає своє шоу з Аллою Субботиной. І під час прямого ефіру запрошений гість Побегайло каже, що батьком Алли був Ілля Ілліч Калінін… Аглая і Алла приголомшені цією новиною і щасливі, що знайшли споріднену душу. Гліб розповідає матері про проблеми зі здоров’ям.

Не пропустіть захоплюючі 21 і 22 серії продовження «Ніщо не трапляється двічі» від 1.04.2020. Замість трьох крапок буде точка.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Фронтмен Фіолет підтримає фанів під час карантину проєктом «Колос вдома»
Фронтмен Фіолет підтримає фанів під час карантину проєктом «Колос вдома»
Даша Трегубова святкує день народження
Даша Трегубова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить