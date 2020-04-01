Зовсім скоро, 6 квітня о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра «У кожного свій обман» (IVORY films). Серіал виходитиме з понеділка по четвер о 20:00. Чому потрібно обов’язково подивитися серіал «У кожного свій обман»? Читайте прямо зараз!

Крутий режисер. Нову мелодраму зняв відомий український режисер Анатолій Матешко. Крім того, що він – постановник, Анатолій Матешко – популярний актор кіно, телебачення і дубляжу, тому вміє оцінити кадр з двох сторін.

Захоплюючий сюжет. Життєві ситуації, які будуть близькі кожному, змусять вас переживати емоції героїв, і з нетерпінням чекати нових серій.

Несподіваний фінал. «Ця історія мене вразила своїм несподіваним фіналом», – зізнається режисер Анатолій Матешко. І не дарма, адже в основі сценарію – доля двох жінок, різних за віком, соціальної приналежності, культурному рівню і своїм переконанням.

Блискучі актори. У серіалі знімаються знайомі всім нам профі: Ольга Павловець, Дмитро Бджола, Анастасія Чепелюк, Сергій Радченко, Ірина Калашникова, Ігор Рубашкін, Анастасія Матешко і Тимур Ібраїмов.

Живі, цікаві герої. Крім головних героїв, команда проекту впровадила неоднозначних, але таких щирих персонажів!

Дивіться серіал «У кожного своя брехня» вже з понеділка, 6 квітня, о 20:00!

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