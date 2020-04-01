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Очікування VS реальність: дикий захват Юлі на побаченні проєкту «Холостяк»-10

01.04.2020

Учасниця 10 сезону реаліті «Холостяк» Юля ще з першої вечірки заявила про себе впевнено. Вона любить красиве життя, а також хоче зустріти своє кохання «з квартирою у Києві». Але Макс Михайлюк вирішив створити цілком протилежні умови люксу і запросив дівчину на ферму слонів. Як Юля відреагувала на цілком неординарне побачення і не подала вигляду невдоволення — дивіться в ексклюзивному відео!

Учасниць 10 сезону проєкту «Холостяк» залишається все менше. Однак щоб приділити час кожній, Макс організовує групові побачення. Цього разу пощастило Олі, Аліні та Юлі. Склад видався непередбачуваним, проте не таким, як саме побачення.

Більше на тему: Мало не спалили віллу: як обряд у 4 випуску проєкту «Холостяк»-10 не обернувся пожежею

Чоловік попередив учасниць, що запрошує їх на день народження свого друга. Але хто ж знав, що друг — це тайський слон? Кожна готувалася провести вечір у компанії друзів Холостяка. Але найбільше готувалася Юля, яка очікувала поплавати на яхті, провести світські бесіди на пляжі і відпочити на віллі. Однак, не так сталося, як гадалося.

Video: Очікування VS реальність: дикий захват Юлі на побаченні проєкту «Холостяк»-10

В 4 випуску проекту Холостяк 10 відбулося групове побачення. Як учасниця проекту Холостяк 2020 Юля відреагувала на слона - дивіться ексклюзив

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