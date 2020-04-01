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Лімончело: рецепт приготування від Дмитра Шевченка

01.04.2020

Лімончело — один із найпопулярніших лікерів в Італії — став фаворитом і українських поціновувачів міцних напоїв. Доступні інгредієнти та проста технологія дозволяють приготувати лімончело в домашніх умовах. Головне — вибрати свіжі та ароматні лимони. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко підготував рецепт смачного лімончело. 

лимончелло

Інгредієнти:

  • лимони середнього розміру — 5–6 шт.
  • виноградний спирт 96% — 500 мл або горілка (очищений самогон 40%) — 700 мл
  • бутильована вода — 500 мл (для спирту) або 300 мл (для горілки)
  • цукор — 450 г

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Спосіб приготування:

  1. Промийте лимони теплою водою, витріть паперовим рушником та акуратно зніміть цедру. Не зачепіть білу м’якоть, тому що лікер може вийти гірким.
  2. Викладіть цедру в трилітрову банку, залийте спиртом (горілкою) та щільно закрийте кришкою.
  3. Настоюйте 15 днів за температури 18–25°C у місці, захищеному від прямих сонячних променів. Раз на добу інтенсивно струшуйте банку.
  4. Процідіть настій через сито або марлю.
  5. Відіжміть цедру насухо.
  6. Приготуйте сироп. Насипте цукор у каструлю з підігрітою водою. Доведіть до кипіння та проваріть на середньому вогні 3–5 хвилин, постійно знімайте білу піну. Охолодіть сироп до кімнатної температури.
  7. З’єднайте лимонну настоянку і цукровий сироп. Розлийте лікер по пляшках, герметично закрийте та настоюйте 7 днів у темному, прохолодному місці.
  8. Пийте лімончело холодним або з льодом у чистому вигляді або додавайте до коктейлів.
  9. Лімончело може зберігатися в темному місці до 5 років.

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