Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Холостяк»-10: ексклюзивний бекстейдж і екскурсія з побачення на ювелірній фабриці

01.04.2020

У 4 випуску романтичного реаліті найбільше пощастило Христині. Макс Михайлюк запросив дівчину на індивідуальне побачення. Пара приїхала на велику ювелірну фабрику Таїланду, де придбали перлову прикрасу. Цьому передували унікальна екскурсія і ряд спільних фото Макса і Христини. Ексклюзив — тільки в матеріалі від STB.UA.

Нагадаємо, що в Таїланді спекотним виявився не тільки клімат, але і побачення головного героя з Христиною. Звичайно, подарунки у вигляді ювелірних виробів пощастить отримати не кожній учасниці. Особливо з можливістю підібрати те, що гармонійно і до душі самій дівчині. Двоє відвідали фабрику, де виріб проходить всі етапи створення, шліфування, обробки і гравіювання.

Більше на тему: Очікування VS реальність: дикий захват Юлі на побаченні проєкту «Холостяк»-10

Video: «Холостяк»-10: ексклюзивний бекстейдж і екскурсія з побачення на ювелірній фабриці

У 4 випуску реаліті Холостяк 10 сезон найбільше пощастило Христині. Холостяк Макс Михайлюк запросив дівчину на індивідуальне побачення. Ексклюзив в матеріалі

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Фронтмен Фіолет підтримає фанів під час карантину проєктом «Колос вдома»
Фронтмен Фіолет підтримає фанів під час карантину проєктом «Колос вдома»
Даша Трегубова святкує день народження
Даша Трегубова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить