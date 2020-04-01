У 4 випуску романтичного реаліті найбільше пощастило Христині. Макс Михайлюк запросив дівчину на індивідуальне побачення. Пара приїхала на велику ювелірну фабрику Таїланду, де придбали перлову прикрасу. Цьому передували унікальна екскурсія і ряд спільних фото Макса і Христини. Ексклюзив — тільки в матеріалі від STB.UA.

Нагадаємо, що в Таїланді спекотним виявився не тільки клімат, але і побачення головного героя з Христиною. Звичайно, подарунки у вигляді ювелірних виробів пощастить отримати не кожній учасниці. Особливо з можливістю підібрати те, що гармонійно і до душі самій дівчині. Двоє відвідали фабрику, де виріб проходить всі етапи створення, шліфування, обробки і гравіювання.

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Video: «Холостяк»-10: ексклюзивний бекстейдж і екскурсія з побачення на ювелірній фабриці У 4 випуску реаліті Холостяк 10 сезон найбільше пощастило Христині. Холостяк Макс Михайлюк запросив дівчину на індивідуальне побачення. Ексклюзив в матеріалі

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