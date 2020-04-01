Генеральний продюсер серіального виробництва StarLightMedia Галина Балан-Тімкіна відповіла на найцікавіші запитання з приводу нового серіалу «Акушерка». Чим дивуватиме глядачів серіал і хто вони – герої найочікуванішого телепродукту весни? Дізнайтеся просто зараз!

Про що для вас історія «Акушерки»?

Перед жінкою в сучасному суспільстві стоять численні виклики, до яких вона не завжди готова, відчайдушно намагаючись бути щасливою. Як знайти баланс між материнством і кар’єрою? Що значить бути хорошою матір’ю? Чи потрібно йти на жертви заради сім’ї? Або жертвувати сім’єю заради кар’єри? Чи має право жінка, яка пережила зраду, дозволити собі нові відносини, якщо це ранить її дитину? Героїня «Акушерки» Тетяна переживає крах своїх колишніх переконань і стикається з дилемою – плисти за течією показної сімейної ідилії, проковтнувши зраду, чи знайти в собі сміливість і почати все з чистого аркуша, з розумінням наслідків своєї колишньої сліпоти.

А який головний меседж серіалу?

Основний меседж історії – усвідомлене материнство. Тетяна, як акушерка, не тільки допомагає з’явитися на світ новим життям. Вона перш за все допомагає жінкам зрозуміти місію материнства. Адже дуже часто в нашому суспільстві дитина стає інструментом задоволення чиїхось амбіцій, засобом для досягнення якихось цілей, що знецінює сама його поява на світ. Дитина – необхідний атрибут самодостатності сім’ї та визначення повноцінності жінки. Часто народження дитини – спосіб вийти заміж і досягти стабільності у відносинах з чоловіком, заслужити любов або повернути втрачене. Одна з пацієнток пологового будинку в нашій історії, ризикуючи своїм здоров’ям і здоров’ям своєї ненародженої дитини, відмовляється приймати ліки в критичному стані, щоб не послухатися чоловіка, який упевнений, що після прийому таблеток дитина народиться неповноцінною. Інша прагне за допомогою дитини уникнути руйнування сім’ї. У той час як місія матері – безумовна любов, прийняття і відповідальність, що ти є провідником нового життя в цей світ. «Діти не вибирають народжуватися їм чи ні. Вони дев’ять місяців чекають, чи дадуть їм шанс на життя», – говорить один з героїв« Акушерки».

Хто з молодих акторів вам імпонує?

У «Акушерці» я мала професійне задоволення працювати в єдиному творчому потоці з Фатімою Горбенко. Іноді вона дає героїні навіть більше, ніж я очікую від неї на майданчику, тому що для неї роль – та сама місія. Також відкриттям для мене став Сергій Дзялик, якого, на жаль, зчитують односкладово, як фактурного героя, в той час, як він володіє глибоким драматичним потенціалом.

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