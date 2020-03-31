Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«У кожного свій обман»: кількість серій і графік виходу

31.03.2020

6 квітня о 20:00 стартує прем’єра 12-серійної мелодрами «У кожного свій обман». Нову мелодраму зняв відомий український режисер Анатолій Матешко. Скільки незабутніх серій нам приготував Анатолій Матешко і який графік трансляції фільму на телеканалі СТБ? Детальніше читайте в матеріалі.

6 квітня о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра «У кожного свій обман». Серіал буде виходити з понеділка по четвер о 20:00.

Графік виходу серіалу

  • 6 квітня – 1, 2 серії
  • 7 квітня – 3, 4 серії
  • 8 квітня – 4, 5 серії
  • 9 квітня – 5, 6 серії 
  • 13 квітня – 7, 8 серії
  • 14 квітня – 8, 9 серії
  • 15 квітня – 9, 10 серії 
  • 16 квітня – 11, 12 серії

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Фронтмен Фіолет підтримає фанів під час карантину проєктом «Колос вдома»
Фронтмен Фіолет підтримає фанів під час карантину проєктом «Колос вдома»
Даша Трегубова святкує день народження
Даша Трегубова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить