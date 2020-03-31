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Сонячні затемнення 2020: коли і до чого готуватися

31.03.2020

Одне з найзагадковіших і наймістичніших явищ на нашій планеті – це сонячне затемнення. Унікальне воно тим, що викликає потужний енергетичний потік. Щоб дізнатися, коли сонячне затемнення у 2020 році і до чого готуватися в цей період, – читайте наш матеріал.

солнечное затмение

Перше сонячне затемнення відбудеться 21 червня 2020 року.

Це збігається з днем ​​літнього сонцестояння. Точний час – 9:41 а Києвом. Сонце в цей момент буде в 1 градусі Рака, а побачити затемнення Сонця можна буде в центральній Африці, Південно-Східної Азії та на південному заході Європи. Частково його можна буде спостерігати і в Україні.

З точки зору астрології це затемнення стане унікальним, оскільки вперше з 2001 року воно співпаде з літнім сонцестоянням. Точний час сонячного затемнення 21 червня 2020 року – 4:47 за Гринвічем.

У максимальній фазі тінь від Місяця закриє Сонце більш ніж на 99 відсотків. Тривалість повного затемнення становитиме 38 секунд.

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Друге сонячне затемнення відбудеться 14 грудня 2020 року о 18:17 за Києвом (16:17 за Гринвічем). Сонце буде в 23 градусі сузір’я Козерога. Повне затемнення можна буде побачити на півдні Південної Америки і в Антарктиді, а часткове – в Чилі та Аргентині.

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