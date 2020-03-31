31 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 42 серія проєкту «Сліпа», заснованого на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти Маріє. Перед смертю її мама розповіла, що в їх квартирі захований великий діамант. Однак жінка жила дуже бідно і не вірила, що це може бути правдою. Детальніше читайте в матеріалі.

У свої сорок сім років Марія вже давно перестала вірити в чудеса. Вона все життя була змушена багато працювати і берегти кожну копійку. Нещодавно у жінки трапилося горе ‒ померла її мати. Однак перед смертю вона встигла розповісти Маріє, що в їхньому будинку захований великий діамант. Жінка спочатку не повірила, коли почула, що всі її проблеми з грошима можуть зважитися. Але її напарниця по роботі і подруга, Ольга, порадила звернутися до бабусі Люби. Можливо, вона допоможе дізнатися ‒ дійсно діамант існує?

Сліпа підтвердила слова матері Марії ‒ в їхньому будинку був захований коштовний камінь. Але бабуся Люба порадила Марії не тільки шукати діамант, а й допомогти своїй дочці ‒ вона по дурості та наївності потрапила у велику біду. Чи зуміє Марія врятувати дочку і де насправді був захований діамант? Дивіться всі подробиці в 42 серії.

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Video: «Сліпа» 42 серія: Прихований скарб Сліпа: в 42 серії ви дізналися, чому не можна гроші хрвніть біля проточної води. Як допомогла жінці Сліпа в 42 серії від 31.03.2020

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