Сьогодні, 31 березня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 41 і 42 серії проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це розповідь про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Детальніше читайте в матеріалі.

У 41 серії серіалу «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернулася Світлана. На її очах викрали її 17-річну дочку. Жінка сподівалася, що Сліпа допоможе знайти Аліну, проте бабуся сказала, що жінка сама винна у зникненні дочки.

У 42 серії серіалу «Сліпа» до бабусі Люби звернулася Марія. Перед смертю її мама розповіла, що в їхній квартирі захований великий діамант. Однак жінка жила дуже бідно і не вірила, що це може бути правдою.

Дізнайтеся всі подробиці у 41 і 42 серіях серіалу «Сліпа» від 31.03.2020.

Video: «Сліпа»: чим зацікавлять 41 і 42 серії від 31.03.2020 Сліпа - 41 і 42 серії на сайті СТБ вже 31.03.2020. Про що сюжет 41 і 42 серії фільму Сліпа, читайте в анонсі

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