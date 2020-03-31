31 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 41 серія проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Світлані. На її очах викрали її 17-річну дочку. Жінка сподівалася, що Сліпа допоможе знайти Аліну, проте бабуся сказала, що жінка сама винна в зникненні дочки. Детальніше читайте в матеріалі.

Яна Соколенко все своє життя присвятила доньці. Жінка хотіла дати їй найкращу освіту і вдало видати заміж, щоб вона не повторила її долю і не жила в бідності. Одного разу, на Яниних очах її 17-річну дочку викрали. Жінка написала заяву до поліції. Вона була переконана, що дізналася одного з викрадачів ‒ це її колишній цивільний чоловік Павло. Але поліцейські запевнили Яну, що у нього стовідсоткове алібі і до зникнення дівчини він не причетний. Яна вирішила приїхати до бабусі Люби, щоб та підтвердила її підозри щодо Павла і сказала, де шукати Аліну.

Однак Сліпа запевнила, що з її донькою все в порядку, а в тому, що трапилося, винна сама Яна. Жінка не повірила бабусі Люби і продовжила пошуки Аліни. Чи знайде Яна свою дочку і чому бабуся Люба звинуватила її в зникненні дівчини? Детальніше дивіться в 41 серії.

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Video: «Сліпа» 41 серія: Чому треба слухати своїх дітей Сліпа: в 41 серії ви дізналися, чому потрібно чути дітей. Як допомогла жінці Сліпа в 41 серії від 31.03.2020

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