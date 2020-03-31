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Рецепти великодніх пасок у духовці покроково з відео

31.03.2020

Головна прикраса на Великдень 2020  паски. Великодні паски печуть з дріжджового тіста з додаванням великої кількості вершкового масла, яєць та цукру. Нижче ви знайдете два відеорецепти великодніх пасок, які потрібно запікати у духовці, а також приємний бонус відеорецепт сирної паски, яка не потребує випікання.

Більше на тему: Рецепт паски

Класична паска

Інгредієнти:

  • борошно – 400-600 г
  • молоко – 250 мл
  • дріжджі – 35 г
  • цукор – 1 склянка
  • ванільний цукор
  • вершкове масло – 125 г
  • яйця – 4 шт.
  • сіль
  • родзинки – 30 г
  • цукати – 30 г

Приготування:

  1. Зробіть опару для тіста: молоко підігрійте до 36°C, розчиніть у ньому пресовані дріжджі і додайте цукор і борошно. Зробіть опару, накрийте її рушником і залиште в теплому місці на 30 хв.
  2. Зробіть перший заміс тіста для паски.
  3. Розтопіть вершкове масло й охолодіть його. Яйця треба розділити на білки і жовтки. Жовтки збийте з цукром, а білки – до щільної піни.
  4. Коли опара збільшиться вдвічі, додайте ванільний цукор, сіль, жовтки з цукром, борошно і білки.
  5. Замісіть тісто. В кінці додайте розтоплене вершкове масло і вимішуйте тісто доти, поки воно не почне легко відлипати від рук.
  6. Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на 1 годину. Тісто має вирости в два-три рази.
  7. Родзинки і цукати для паски замочіть на 5-10 хвилин у теплій воді. Обсушіть їх на паперовому рушнику.
  8. Зробіть другий заміс тіста для паски.
  9. У тісто, що підійшло, додайте родзинки, цукати і ретельно перемішайте, щоб вони розподілилися по всьому тісту.
  10. Змастіть форми для випікання маслом і викладіть у них тісто, заповнюючи форми на третину. Поставте форму з тістом в тепле місце на 30 хв.
  11. Коли тісто заповнить практично всю форму, змастіть його зверху збитим жовтком для глянсового блиску.
  12. Прикрасьте паску виробами з тіста у вигляді троянд та листя.
  13. Прикраси з тіста змастіть збитим білком. Поставте паски в духовку і випікайте 40 хвилин за температури 180°C.

Video: Рецепти великодніх пасок у духовці покроково з відео

Великдень 2020: паски великодні - кращі перевірені рецепти і рецепти з відео великодніх пасок в духовці

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Паски в яєчній шкаралупі

Приготування: 

  1. Замісіть тісто, як у попередньому рецепті.
  2. Ретельно помийте яйця. Обережно розбийте їх гострі кінці.
  3. Зробіть невеликий отвір і обережно вилийте яйця в миску. Зробіть такий отвір в шкаралупі, щоб зручно було накладати тісто – діаметром близько 2 см.
  4. Помийте шкаралупу зсередини і ще раз зовні, потім просушіть. Змастіть шкаралупу всередині маслом і наповніть її тістом наполовину. Випікайте при температурі 180 °С протягом 20 хв.

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Video: Рецепти великодніх пасок у духовці покроково з відео

Великдень 2020: паски великодні - кращі перевірені рецепти і рецепти з відео великодніх пасок в духовці

Сирна паска

Смачну сирну паску можна приготувати і без запікання.

Інгредієнти:

  • сир 9% – 1 кг
  • яйця – 4 шт.
  • цукор – 200 г
  • ванільний цукор – 5 г
  • вершки (30%) – 250 мл
  • сметана (25%) – 250 мл
  • вершкове масло – 200 г
  • цукати – 100 г
  • волоські горіхи – 70 г
  • кориця – 1 г
  • мелений мускатний горіх – 1 г
  • кардамон – 1 г

Приготування:

  1. Сир потрібно віджати в марлі від зайвої рідини. Перетріть через сито, а потім ще раз перетріть вже з м’яким вершковим маслом.
  2. Відокремте білки від жовтків. Збийте їх з цукром і ванільним цукром до однорідної світлої маси. До жовтків додайте вершки і перемішайте. Поставте суміш на парову баню і варіть, помішуючи, близько 5 хв.
  3. Яєчно-вершкову суміш поступово додайте до сиру і ретельно розмішайте. Охолодіть протягом 10 хв.
  4. Сметану викладіть на марлю, щоб стекла зайва рідина, і залиште на годину в холодильнику.
  5. Відстояну сметану додайте до сирної маси і добре розмішайте.
  6. Цукати замочіть у воді на 5 хвилин і обсушіть. Волоські горіхи підсушіть на сковороді і подрібніть качалкою. Додайте цукати, горіхи і прянощі до сирної маси і перемішайте.
  7. Форму для паски застеліть складеною в два шари вологою марлею і щільно наповніть сирною масою. Зверху покладіть гніт і поставте до холодильника на 4 години.

Video: Рецепти великодніх пасок у духовці покроково з відео

Великдень 2020: паски великодні - кращі перевірені рецепти і рецепти з відео великодніх пасок в духовці

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