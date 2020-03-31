Сьогодні, в останній день березня, о 20:00 ми побачимо нові 19 і 20 серії драматичного фільму «Ніщо не трапляється двічі». Головним героям належить розібратися з помилками минулого, щоб знайти справжнє життя і любов. Але які несподівані повороти долі їх чекають в нових 19 і 20 серії – дізнаєтеся в матеріалі!

У 19 і 20 серіях фільму «Ніщо не трапляється двічі» ви дізнаєтеся, що

Маша дізнається, що загадкова людина ось вже сім років поспіль надсилає по ляльці в магазин біля її будинку. Жінка здогадується, що в них зашифровано знаходження її втраченої доньки Катюші. Маша планує відправитися на пошуки дочки, місце розташування якої вона вирахувала за підказками на ляльках.

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Герман планує чергову справу і стикається з Вікентієм Потєхіним, який приймає його за загиблого сина Юру. Заплановане пограбування квартири Потєхіна зривається …

Не пропустіть захоплюючі 19 і 20 серії продовження «Ніщо не трапляється двічі» від 31.03.2020. Замість трьох крапок буде точка.

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