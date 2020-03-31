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Мити навіть пакети з магазину: головні правила прибирання під час карантину

31.03.2020

Затяжний карантин – чудовий привід зробити генеральне прибирання вдома.Через пандемію фахівці радять бути до нього прискіпливішими. Як правильно тримати оселю в чистоті та не занести коронавірус в оселю? Читайте просто зараз!

Які предмети треба дезінфікувати під час карантину

  • Дверні ручки із ключами слід дезінфікувати антисептиком кожну годину. Коронавірус може жити на них від кількох годин до кількох днів. 
  • Одяг краще тримати в якомусь місці, подалі від спальних кімнат і місць, в яких ви перебуваєте найдовше. 
  • Підлогу в домі можна мити професійними дезінфекторами. Однак перед прибиранням потрібно добре почитати інструкцію. Професійні дезінфектори можна придбати в аптеках чи в інтернеті.
  • Чайник, пульт та телефони також потрапляють під дезінфекцію. 
  • Поверхні в оселі слід обробляти антисептиком.

Втім, сімейна лікарка Леся Добрянська запевняє, що звичайної води та дотримання домашніх санітарних норм – досить для того, аби не пустити вірус у свою домівку. Щоправда, й тут є певні труднощі. Свою квартиру вона розділила на дві уявних зони –  на чисту та брудну.

«Зайшли в квартиру, на брудній зоні роззулися, і переступайте в чисту зону тільки в одній білизні. Весь одяг, який  ви одягаєте на вулицю, має стояти в брудній зоні. Це ж саме стосується і верхнього одягу». 

На яких поверхнях коронавірус живе найдовше

Вчені з Америки в лабораторіях вже поекспериментували з вірусом. Результати виклали на офіційній інтернет-сторінці Національного інституту здоров’я США. Дослідження вчених показали, що вірус у повітрі може жити до трьох годин. Так само існувати на картоні – до 24 годин. На пластикових та нержавіючих поверхнях – до 2-3 діб. Вірус може жити і на сумках, і на пакетах із магазину, тож усе принесене з магазину потрібно обов’язково мити звичайною водою!

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