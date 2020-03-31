Затяжний карантин – чудовий привід зробити генеральне прибирання вдома.Через пандемію фахівці радять бути до нього прискіпливішими. Як правильно тримати оселю в чистоті та не занести коронавірус в оселю? Читайте просто зараз!

Які предмети треба дезінфікувати під час карантину

Дверні ручки із ключами слід дезінфікувати антисептиком кожну годину. Коронавірус може жити на них від кількох годин до кількох днів.

Одяг краще тримати в якомусь місці, подалі від спальних кімнат і місць, в яких ви перебуваєте найдовше.

Підлогу в домі можна мити професійними дезінфекторами. Однак перед прибиранням потрібно добре почитати інструкцію. Професійні дезінфектори можна придбати в аптеках чи в інтернеті.

Чайник, пульт та телефони також потрапляють під дезінфекцію.

Поверхні в оселі слід обробляти антисептиком.

Втім, сімейна лікарка Леся Добрянська запевняє, що звичайної води та дотримання домашніх санітарних норм – досить для того, аби не пустити вірус у свою домівку. Щоправда, й тут є певні труднощі. Свою квартиру вона розділила на дві уявних зони – на чисту та брудну.

«Зайшли в квартиру, на брудній зоні роззулися, і переступайте в чисту зону тільки в одній білизні. Весь одяг, який ви одягаєте на вулицю, має стояти в брудній зоні. Це ж саме стосується і верхнього одягу».

На яких поверхнях коронавірус живе найдовше

Вчені з Америки в лабораторіях вже поекспериментували з вірусом. Результати виклали на офіційній інтернет-сторінці Національного інституту здоров’я США. Дослідження вчених показали, що вірус у повітрі може жити до трьох годин. Так само існувати на картоні – до 24 годин. На пластикових та нержавіючих поверхнях – до 2-3 діб. Вірус може жити і на сумках, і на пакетах із магазину, тож усе принесене з магазину потрібно обов’язково мити звичайною водою!

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