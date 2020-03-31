Гороскоп на 1 квітня 2020 року розповість вам про те, що приготував вам понеділок. Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Гороскоп на 1 квітня для кожного знака зодіаку від екстрасенсів телеканалу СТБ читайте в матеріалі.

Овен

Якщо ви давно чекали премії або підвищення, то цей день настав. Але не варто зупинятися на досягнутому, адже немає межі досконалості.

Телець

Тельцям сьогодні варто бути більш зосередженими. Не розпиляйтеся і виконуйте всі свої завдання по мірі їх надходження. В іншому випадку ви можете отримати прочухана від начальства і посвариться з коханою людиною.

Близнюки

Якщо сьогодні Близнюків щось не влаштовує на роботі або в особистому житті, то сміливо про це заявіть. Не дозволяйте людям сідати вам на шию і звішувати ноги.

Рак

Раків сьогодні чекає багато приємних сюрпризів і несподіваних поворотів долі. Постарайтеся відпустити все на самоплив і не шукати підводних каменів у тому, що трапиться.

Лев

Левам варто налагодити мікроклімат у сім’ї. Відкладіть роботу на другий план і виділіть час для рідних.

Діва

Не бійтеся експериментувати: нова стрижка, хобі або навіть нова робота. Не бійтеся щось змінювати, адже все призведе до благополучного результату.

Терези

Терезам варто зібратися і направити свою внутрішню енергію у правильне русло. Чудовий день, щоб продумати деталі власного бізнесу. Терезів неодмінно чекатиме успіх. Пора показати всім на що ви здатні!

Скорпіон

Скорпіонам варто гарненько відпочити з друзями. Не переживайте про те, що завтра на роботу. Якщо про це постійно думати, то жити коли?

Стрілець

У Стрільців сьогодні може здійснитися давня мрія. Слухайте свій внутрішній голос, він направить вас в потрібному напрямку. Сама доля на вашому боці. Беріть від цього дня все і користуйтеся подарунками всесвіту.

Козеріг

Козерогам сьогодні протипоказана лінь. Немає нічого кращого, ніж ранкова пробіжка. Змушуйте себе рухатися і старанно працюєте. Так вже в кінці дня вас буде чекати багато приємних сюрпризів як на роботі, так і від близької людини.

Водолій

Водоліям пора оновити гардероб. Але не купуйте річ, аби вона була. Проаналізуйте свій стиль, подивіться на тренди і виберіть щось своє. Пам’ятайте, мода дуже мінлива, а ось класика – вічна.

Риби

Рибам сьогодні варто чекати несподіваного приїзду родичів. Щоб їх приїзд не увінчався скандалом з першої ж хвилини, відкладіть свої плани на завтра. Все ж родичів ви бачите не так часто, як працюєте.

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