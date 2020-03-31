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Що приготувати на сніданок з сиру: рецепти від Юри Негрича

31.03.2020

Повноцінний ситний сніданок здатний задати хороший ритм роботи вашому організму на цілий день! Але що приготувати на сніданок? Корисний і поживний сир підійде якнайкраще для першого прийому їжі: він добре засвоюється організмом і при цьому багатий білками, кальцієм та вітамінами. А страви з сиру виходять смачні та різноманітні: сирники, запіканки, оладки, кекси, вареники та багато іншого. Покрокові рецепти від суперфіналіста  «МастерШеф. Професіонали»  Юри Негрича про те, що можна приготувати з сиру на сніданок, читайте в нашому матеріалі.

Сирна запіканка з ягідним соусом

Інгредієнти:

  • сир — 500 г
  • яйця — 2 шт.
  • цукор — 3 ст. л.
  • манка — 2 ст. л.
  • ванілін — за смаком
  • родзинки — за смаком

Інгредієнти для ягідного соусу:

  • ягоди — 250 г
  • цукор — 2 ст. л.
  • лимонний сік — кілька крапель

Приготування:

  1. Збийте яйця, додайте цукор і поступово введіть сир, а потім — манку. Додайте родзинки і ванілін. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
  2. Форму для запікання змастіть вершковим маслом і присипте панірувальними сухарями. Викладіть туди сирну суміш і розрівняйте.
  3. Зверху збризніть запіканку розтопленим вершковим маслом і поставте в духовку, розігріту до 180 градусів.
  4. Випікайте запіканку протягом 2530 хвилин.
  5. Приготуйте соус: ягоди промийте, подрібніть в блендері. Поставте на вогонь, додайте цукор, лимонний сік і проваріть до розчинення цукру.
  6. Подавайте запіканку, политу зверху остиглим ягідним соусом.

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Оладки з сиру

Інгредієнти:

  • сир — 150 г
  • яйце — 1 шт.
  • борошно — 50 г
  • кефір — 300 мл
  • сода — 1/3 ч. л.
  • цукор — 1 ст. л.
  • ванілін — за смаком

Приготування:

  1. Яйце збийте з цукром.
  2. Додайте сир, кефір, соду і ретельно перемішайте.
  3. Всипте борошно і замісіть тісто, щоб воно за консистенцією нагадувало густу сметану.
  4. Викладіть тісто на заздалегідь розігріту сковороду за допомогою столової ложки і обсмажуйте з двох сторін до рум’яної скоринки.
  5. Подавайте оладки зі сметаною або топінгом.

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Сирні оладки зі шпинатом

Інгредієнти:

  • шпинат — 250 г
  • сир — 250 г
  • яйця — 2 шт.
  • пшеничне борошно — 2 ст. л.
  • кукурудзяне борошно — 2 ст. л.
  • рослинна олія — 2 ст. л.

Приготування:

  1. Шпинат прогрійте на сковороді до м’якості. Дайте йому охолонути.
  2. Збийте яйця, перемішайте з остиглим шпинатом. Потім додайте попередньо просіяне пшеничне і кукурудзяне борошно, сир, сіль і залиште на 15 хвилин.
  3. На розігріту сковороду викладайте тісто за допомогою столової ложки і смажте по 2 хвилини з кожного боку.
  4. Подавайте оладки зі сметаною.

Ліниві вареники з ягодами і моцарелою

Інгредієнти:

  • сир — 300 г
  • яйце — 1 шт.
  • борошно — 2/3 склянки
  • цукор — 2 ст. л.
  • вершкове масло — 50 г
  • розмарин сушений — 1/3 ч. л.
  • ягоди заморожені — 250 г
  • моцарелла — 50 г

Приготування:

  1. Сир протріть через сито або подрібніть в блендері. Додайте яйце, 25 г розтопленого вершкового масла, 1 ст. л. цукру, розмарин і борошно. Замісити м’яке тісто.
  2. Дошку присипте борошном, розкачайте на ній тонкі ковбаски з тіста і наріжте їх на шматочки довжиною 12 см. Обваляйте шматочки в борошні.
  3. Відваріть ліниві вареники в підсоленій киплячій воді протягом декількох хвилин.
  4. Приготуйте соус: подрібніть ягоди з 1 ст. л. цукру в блендері.
  5. Викладіть ліниві вареники в форму для запікання і полийте ягідним соусом. Зверху викладіть вершкове масло і посипте тертою моцарелою.
  6. Поставте форму в розігріту духовку на кілька хвилин.

Сирні кекси

Інгредієнти:

  • сир — 150 г
  • яйця — 3 шт.
  • вершкове масло — 150 г
  • цукор — 1 склянка
  • борошно — 1 склянка
  • розпушувач — 1 ч. л.

Приготування:

  1. Яйця збийте з цукром.
  2. Додайте розтоплене вершкове масло і сир, ретельно перемішайте.
  3. Всипте просіяне борошно, з’єднане з розпушувачем, і замісіть тісто за консистенцією, як густа сметана.
  4. Змастіть форми для кексів вершковим маслом і наповніть їх на 2/3 тістом.
  5. Випікайте кекси 30 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.

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