Акушерка: топ-5 фактів про Фатіму Горбенко
31.03.2020
Зовсім скоро глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися грою приголомшливої актриси Фатіми Горбенко в новому серіалі «Акушерка». У медичному багатосерійному фільмі актриса зіграє головну роль. Читайте топ-5 найбільш незвичайних фактів про актрису Фатіму Горбенко прямо зараз!
- Фатіма Горбенко народилася в родині підкорювача Гімалайських вершин Мстислава Горбенка і його дружини Лілії. Виявляється, у Фатіми є брат-близнюк Рустем. Свої імена діти отримали на честь родичів, які були кримськими татарами.
- У свої 32 Фатіма може похвастатся 50 роботами в 50 проектах!
- Зіграла роль Олени Олександрівни Кореневой в одному з найвідоміших українських серіалів «Кріпосна».
- Цікаво, але дівчина, фото якої прикрашають глянцеві обкладинки українських видань, не вважає себе красивою. Актриса веде скромний спосіб життя, а у вільний час займається спортом.
- Фатіма знає кілька мов: окрім української та російської, вона вільно говорить іспанською та англійською.
Уже відомо, що в серіалі «Акушерка» Фатіма зіграє головну героїню – Тетяну, у якої руйнується життя. Коли дружина впливового бізнесмена з важкою серцевою недугою вирішує народжувати не в пологовому будинку, а у знахарки – все обертається трагедією і породілля вмирає. Хоч Тетяні і вдається врятувати дитину, в смерті дружини бізнесмена звинувачують саме головну героїню. Через це її усувають від роботи. Так бере початок її боротьба за своєю чесне ім’я і особисте щастя.
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