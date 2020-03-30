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«Сліпа» 40 серія: Чому не можна приймати в подарунок гроші

30.03.2020

30 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 40 серія проєкту «Сліпа», заснованого на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти Наталі. Жінка давно була заміжня. Але останнім часом її чоловік Павло став вести себе дуже дивно: він постійно грубіянив Наталі… Детальніше читайте в матеріалі.

слепая

Наталя Осипчук давно і щасливо була заміжня. Її чоловік Павло завжди ласкаво і дбайливо ставився до дружини, але раптом із ним почали відбуватися дивні речі. Без будь-якої причини Павло став вести себе з Наталею дуже грубо й агресивно. Наталя була в розпачі. Вона не розуміла, що відбувається з коханим і поспішила до бабусі Люби.

Сліпа розповіла, що у всьому винні гроші. Саме через низ Павло став дуже агресивний. Бабуся Люба порадив Наталії провести спеціальний ритуал. Жінка послухала і зробила все так, як сказала їй Сліпа. Однак ритуал не подіяв ‒ Павло все також продовжував грубити їй. А незабаром зовсім пішов без пояснень.

Чи змогла Наталя розібратися, в чому причина такої поведінки її чоловіка? Дізнайтеся всі подробиці в 40 серії.

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Video: «Сліпа» 40 серія: Чому не можна приймати в подарунок гроші

Сліпа: в 40 серії ви дізналися, чому не можна приймати гроші в дар. Як допомогла жінці Сліпа в 40 серії від 30.03.2020

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