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«Сліпа»: чим зацікавлять 39 і 40 серії від 30.03.2020

30.03.2020

Сьогодні, 30 березня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 39 і 40 серії проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це розповідь про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Детальніше читайте в матеріалі.

слепая

У 39 серії серіалу «Сліпа» журналістка Алла захотіла «викрити» бабусю Любу. Дівчина вважає, що Сліпа шахрайка. Вона прийшла до неї з вигаданою проблемою. Але бабуся не повірила журналістці і вигнала її. Але запевнила, що прийде час, і Алла повернеться. Так і сталося…

У 40 серії серіалу «Сліпа» до бабусі Люби звернулася Наталя. Жінка давно була заміжня. Проте останнім часом чоловік Павло став вести себе дуже дивно: він постійно грубив Наталі…

Дізнайтеся всі подробиці у 39 і 40 серіях серіалу «Сліпа» від 30.03.2020.

Video: «Сліпа»: чим зацікавлять 39 і 40 серії від 30.03.2020

Сліпа - 39 і 40 серії на сайті СТБ вже 30.03.2020. Про що сюжет 39 і 40 серії фільму Сліпа, читайте в анонсі

 

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