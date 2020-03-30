30 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 39 серія проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Аллі. Дівчина працювала журналісткою і хотіла викрити Сліпу, проте й отямитися не встигла, як сама попросила допомоги. Детальніше читайте в матеріалі.

Журналістка Алла не вірить в провидиць і хоче «викрити» бабу Любу, написати, що бабуся — шахрайка. Вона приходить до Сліпої і просить допомоги. Алла придумала історію, нібито вона вагітна. Дівчині запевняє, що їй щоночі сниться страшний сон — руда жінка забирає у неї дитину. Після кількох нічних кошмарів у Алли нібито стався викидень.

Однак бабуся Люба не повірила журналістці і вигнала її. Але на прощання розповіла, що прийде час, і Алла повернеться до неї за допомогою. Так і сталося. Незабаром дівчина дійсно завагітніла, але її коханий Олег одружений, і піти від дружини він зовсім не планує. Алла знову йде до Сліпої… Чи зможе допомогти дівчині бабуся Люба і як вирішиться питання з вагітністю? Дізнайтеся всі подробиці в 39 серії.

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Video: «Сліпа» 39 серія: Чому не можна зустрічатися з одруженими чоловівками Сліпа: в 30 серії ви дізналися, чому не можна зустрічатися з одруженим чоловіком. Як допомогла жінці Сліпа в 39 серії від 30.03.2020

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