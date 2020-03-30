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Ретроградний Меркурій у 2020 році: коли буде і як впливає на життя

30.03.2020

Коли ретроградний Меркурій 2020 і як краще провести цей період? Що можна і що не можна робити в період ретроградного Меркурія 2020, розповіла експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Ольга Калинова.

ретроградный меркурий

Ретроградний Меркурій – що це

Це явище, коли якась планета відносно Землі починає рухатися швидше. Тоді оптично виникає ефект затримки руху і візуально здається, що планета починає кружляти у зворотному напрямку. Такий ефект помітний для дослідників, оскільки йдеться про величезні планети з чималою відстанню одна між одною і шаленою швидкістю руху. Це явище може відбуватися кілька разів на рік, і не тільки з Меркурієм, а й з Венерою, Марсом, Юпітером, Сатурном, Ураном, Нептуном, Плутоном.

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Коли ретроградний Меркурій 2020

У 2020 році, згідно з астрономічними розрахунками, буде три особливо небезпечних періоди:

  • 17 лютого – 10 березня;
  • 18 червня – 12 липня;
  • 14 жовтня – 3 листопада.

Будуючи плани на 2020 рік, врахуйте ці 68 днів у році, коли треба бути максимально обережними і стриманими в кардинальних змінах.

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Як впливає ретроградний Меркурій

Під час зворотного руху Меркурія у 2020 році можливі перебої в роботі комунікацій. Це пов’язано з тим, що Меркурій в астрології – планета зв’язку та інформації. Її вплив стосується не тільки справної роботи гаджетів, а й комунікації між людьми, здатності людини вловлювати, правильно сприймати та інтерпретувати будь-яку отриману інформацію.

Через космічний вплив на психічний і фізіологічний стани в періоди ретроградності Меркурія у 2020 році варто бути більш уважними. Може вноситися безлад у сфери життя людини, за які Меркурій несе відповідальність.

Що не можна робити в період ретроградного Меркурія 2020:

  • Не влаштовуйте гучне весілля.
  • Не створюйте серйозні стосунки (але від долі не втечеш і в кожному правилі може бути місце для винятку).
  • Не підписуйте важливі контракти і не запускайте проєкти в цей період.
  • Не змінюйте роботу.
  • Не починайте ремонт.
  • Не купуйте дорогу кухонну техніку і автомобілі, вони не будуть вдалими.
  • Не купуйте нерухомість.
  • Не плануйте складні подорожі.

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