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Макс Михайлюк: біографія, кар’єра і всі новини про Холостяка 10

30.03.2020

Макс Михайлюк — професійний авіатор, який відлітав понад 4000 годин і має найвищу ліцензію транспортного пілота — ATPL. Чоловік досяг висот у кар’єрі льотчика, що було метою його життя, і відкрив льотну школу в Маямі. Біографію головного героя проєкту «Холостяк»-10 Макса Михайлюка читайте в матеріалі.

Холостяк 2020 макс пилот

Повне ім’я: Макс Михайлюк

Дата народження: 24 жовтня 1985 р.

Діяльність: пілот

Сімейний стан: неодружений

Місце проживання: Америка та Україна

Новому Холостякові 34 роки. Чоловік послідовно і успішно будував кар’єру, ведучи динамічний спосіб життя. З дитинства Макс мріяв пов’язати своє життя з авіацією. Батько Холостяка — авіадиспетчер, а мати — водій school bus. Макс не одна дитина у родині, у нього є молодша сестра, якій зараз 26 років.

Мета присвятити своє життя авіації, змінюючи умови роботи і підвищуючи рівень відповідальності, стимулювали Макса удосконалюватися в своїй справі. Холостяк має сертифікати і ліцензії різних рівнів допусків і кваліфікації:

  • ATPL
  • B737
  • CFI (Certified Flight Instructor)
  • CFII (Certified Flight Instructor Instrument)
  • MEI (Multi Engine Instructor)

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Освіту чоловік здобув у найкращій авіаційній школі Америки. А у віці 26-ти років відкрив власну льотну школу. Для цього Макс отримав додатково ліцензію пілота-інструктора, а його школа пройшла перевірку і сертифікацію від Федеральної авіаційної адміністрації США.

Макс Михайлюк має понад 4000 льотних годин. Впевнено і професійно керує як невеликими літаками, так і великими авіалайнерами Boeing 737, навчає майбутніх пілотів і володіє майстерністю безпечної посадки навіть у складних гірських аеропортах.

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