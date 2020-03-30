Кращі серіали для перегляду на карантині на думку актриси Фатіми Горбенко

Зовсім скоро – прем’єра одного з головних серіалів весняного сезону – Акушерка! Головну роль у ньому зіграла зірка серіалу Кріпосна Фатіма Горбенко. Актриса розповіла про свої улюблені серіали, які можна подивитися під час карантину. Детальніше – далі в матеріалі.

Косяки

Американський комедійний телевізійний серіал, створений Дженджі Коен і транслювався на кабельному каналі Showtime. Сюжет серіалу обертається навколо овдовілої домогосподарки і матері двох підлітків з маленького багатого каліфорнійського передмістя Ненсі Ботвін, у виконанні Мері-Луїз Паркер. Щоб звести кінці з кінцями, героїня стає дилером марихуани для верхівки середнього класу.

Жартую

Жартую – серіал з Джимом Керрі у головній ролі. Дія серіалу розгортається в Колумбусі, штат Огайо. У центрі сюжету перебуває Джефф Піччірілло, також відомий як Містер Пікклз – улюблений дітьми і батьками ведучий дитячого телешоу. Навколо бренду «Містер Пікклз» вибудувана багатомільйонна імперія, але сам він переживає особисту трагедію і проблеми в сім’ї.

Остання людина на Землі

Майже рік Філ Міллер, 42-річний рядовий співробітник банку колесить по США, намагаючись знайти хоч якісь ознаки людського життя після пандемії якогось вірусу, який знищив, мабуть, всіх людей на Землі, включаючи його сім’ю і співробітників банку, де він працював . У надії, що живі все-таки десь є, Філ залишав напис на білбордах – «Alive in Tucson» (В Тусоні є живі). Відвідавши всі штати і так нікого не виявивши, Філ повертається в своє рідне місто – Тусон (Арізону). Однак поступово виживших з’являється все більше …

Дивовижна Місіс Мейзел

Нью-Йорк, 1958 рік. Від домогосподарки Міріам «Мідж» Мейзел йде чоловік Джоел, заявивши, що у нього інтрижка на стороні. Мідж відправляється за підтримкою до батьків, однак ті лише розчаровані вибором дочки супутника життя. Тоді вона йде в клуб, де Джоел вечорами намагався виступати зі стендапом (насправді лише читав чужі жарти), і несподівано її імпровізована мова має шалений успіх. Так для Мідж починається нове життя!

Вбиваючи Єву

Аналітик Єва Поластрі починає полювання на талановиту і психопатичного найману вбивцю Вілланель. Дві жінки стають одержимі один одним.

У травні 2019 року серіал отримав три нагороди Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) в номінаціях: «Кращий драматичний серіал», «Краща актриса» (Джоді Комер) і «Краща актриса другого плану» (Фіона Шоу).

Джерело фото: Instagram – fagomsti

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