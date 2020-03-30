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Концертний зал Євробачення переобладнають під лікарню

30.03.2020

За останню добу у Нідерландах зареєстровано майже 900 нових випадків інфікування коронавірусом, а 93 пацієнти –  померли. Через зростання захворюваності влада вирішила переобладнати концертний зал Ahoy під лікарню. Подробиці – далі в матеріалі. 

Аби не допустити переповнення лікарень, по всій країні розмістять лікарняні палати для лікування заражених коронавірусом і пацієнтів з іншими захворюваннями.

Відомо, що у концертному залі Ahoy в Роттердамі, в травні мав відбутися пісенний конкурс Євробачення. Однак вже зараз почали встановлювати перші 88 з 680 лікарняних ліжок.

З квітня Ahoy стане тимчасовою лікарнею для пацієнтів, які потребують догляду, але не вимагають термінової госпіталізації.

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