Концертний зал Євробачення переобладнають під лікарню

За останню добу у Нідерландах зареєстровано майже 900 нових випадків інфікування коронавірусом, а 93 пацієнти – померли. Через зростання захворюваності влада вирішила переобладнати концертний зал Ahoy під лікарню. Подробиці – далі в матеріалі.

Аби не допустити переповнення лікарень, по всій країні розмістять лікарняні палати для лікування заражених коронавірусом і пацієнтів з іншими захворюваннями.

Відомо, що у концертному залі Ahoy в Роттердамі, в травні мав відбутися пісенний конкурс Євробачення. Однак вже зараз почали встановлювати перші 88 з 680 лікарняних ліжок.

З квітня Ahoy стане тимчасовою лікарнею для пацієнтів, які потребують догляду, але не вимагають термінової госпіталізації.

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