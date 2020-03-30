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Італійська паска панетоне: рецепт приготування від Артема Кінаша

30.03.2020

Якщо вам хочеться чимось урізноманітнити страви на Великдень, то рецепт італійської паски панетоне те, що потрібно. Назва випічки перекладається як «хліб розкоші». Чим не привід приготувати панеттоне? Читайте покроковий рецепт від учасника шоу «МастерШеф. Професіонали» Артема Кіноша.

Panettone (Italian Christmas cake), sliced

Інгредієнти:

  • 170 г родзинок
  • 20 г світлого рому
  • 20 г гарячої води
  • 3 яйця
  • 1 пакетик ваніліну
  • 40 г меду
  • 130 г цукатів
  • 540 г борошна
  • 150 г цукру
  • 5 г активних сухих дріжджів
  • 2 г солі
  • 6 г лимонної цедри
  • 250 г м’якого вершкового масла
  • 1 ст. л. розтопленого вершкового масла
  • 1 ст. л. охолодженого вершкового масла
 пасха панеттоне

Приготування:

  1. Залити родзинки сумішшю із рому і 2 ст. л. теплої води.
  2. Змішати борошно, дріжджі, цукор, сіль, лимонну цедру та ванілін за допомогою блендера. Можна використовувати стручок ванілі: випічка буде ще ароматнішою.
  3. Окремо збити яйця із теплою водою і медом.
  4. Змішати сухі інгредієнти з яєчною масою, використовуючи блендер. Тісто має бути однорідним. Повільно додавати розм’якшене масло до тіста, по одній ложці, постійно збивати.
  5. З’єднати розпарені родзинки з цукатами і розтопленим вершковим маслом, готову суміш додати у тісто.
  6. Перекласти тісто у велику миску, накрити харчовою плівкою. Тісто буде підніматися протягом 15 годин і має збільшитися втричі, для цього і потрібна об’ємна посудина.
  7. Злегка присипати готове тісто борошном і сформувати з нього кулю, помістити у форму для випікання.
  8. Накрити тісто вологим кухонним рушником і залишити підніматися ще на 45 годин у теплій кімнаті без протягів.
  9. Розігріти духовку до 190 градусів.
  10. Зробити надріз у формі хреста на верхівці паски і покласти в заглиблення шматочок холодного масла. Перевіряти готовність кексу сірником: він має виходити з тіста злегка вологим, не мокрим.
  11. Дістати готовий панетоне і дати йому охолонути. Можна прикрасити італійську паску сухофруктами, виклавши їх зверху, а можна традиційно полити густою глазур’ю.

Більше на тему: Чому Великдень святкується щороку в різні дні

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