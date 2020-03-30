Гороскоп на 31 березня 2020 року розповість, що приготував останній день першого місяця весни. На чиєму боці удача, а кому варто бути більш обачним? Що приготували зірки для кожного знака зодіаку – читайте гороскоп на 31 березня від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Овнам варто відпочити наодинці з собою. Вимкніть телефон і постарайтеся уникати зовнішніх подразників. Це допоможе розслабитися і привести думки в порядок.

Телець

У Тельців з’явиться можливість знайти нове джерело доходу. Менше думайте і більше робіть. Якщо ретельно продумаєте план дій, то незабаром зможете отримати більший прибуток.

Близнюки

Близнюки сьогодні можуть відчувати тривожність. Чай з ромашкою – то, що вам потрібно. Не варто витрачати свої нерви. Відповіді на питання ви обов’язково отримаєте, але трохи пізніше.

Рак

Ракам пора зробити перепочинок. Не будуйте ніяких стратегій і планів, все одно нічого толком не придумаєте. Постарайтеся насолоджуватися життям таким, яким воно є зараз.

Лев

Левам варто сьогодні прислухатися до своєї інтуїції. Вона підкаже вам, як вам правильно вчинити на життєвому роздоріжжі. Просто пам’ятайте, що вам під силу все!

Діва

Дівам терміново потрібні позитивні емоції. Влаштуйте собі сьогодні свято. Як привід відмінно підійде останній день березня. І зовсім не важливо, що на календарі вівторок.

Терези

Терези сьогодні будуть креативити по повній. Ідеї ​​будуть з’являтися одна за одною. Встигніть їх записати. Вже скоро вам відкриються двері для їх реалізації.

Скорпіон

У Скорпіонів день обіцяє бути не з легких. Не приймайте ніяких різких спонтанних рішень. Прислухайтеся до батьків. Вони напевно знають, що вам допоможе.

Стрілець

Стрільці сьогодні схильні до депресивного стану. Вам не варто замикатися в собі. Поділіться своїми переживаннями з близькими, або ж подивіться улюблений фільм з одним.

Козеріг

У цей день Козерогам потрібно почати думати про себе. Не варто сподіватися на допомогу і підтримку інших. Тільки вам під силу взяти себе в руки і ситуацію під контроль.

Водолій

У Водоліїв з другою половинкою починається новий етап відносин. Займіться спільними справами: прибиранням, готуванням, знайдіть нове хобі. Проведіть день удвох і насолодіться товариством один одного.

Риби

Недомовки і таємниці не приведуть Риб ні до чого хорошого. Не бійтеся обговорювати з близькими те, що вас турбує. Рідні вас завжди зрозуміють і підтримають у будь-якій ситуації.

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