Фронтмен Фіолет підтримає фанів під час карантину проєктом «Колос вдома»

Фронтмен гурту Фіолет, поет і письменник Сергій Мартинюк не марнує час на карантині. Він використовує його для саморозвитку. Ба більше – створив спеціальний онлайн-проєкт «Колос вдома», аби підтримати фанатів, та закликати людей сидіти по домівках.

Сергій Мартинюк – фронтмен однієї з найбільш концертуючих груп країни Фіолет, поет, письменник та організатор фестивалю українського духу Бандершат. З-під його пера вже вийшли роман «Капітан Смуток» і поетична збірка «Реп’яхи», а зовсім скоро Сергій презентуватиме нову книгу «Рок-н-рол».

З 31 березня два рази на тиждень музикант стрімитиме на YouTube-каналі Фіолет, щоб показати своє повсякденне життя, поділитися думками, порадити улюблене кіно, почитати поезію, розповісти про колекцію вінілу, поспівати пісень в акустиці та замотивувати фанів використовувати карантин як час для саморозвитку.

Зокрема 31 березня фронтмен Фіолет вестиме прямий ефір просто з ліжка разом із коханою дружиною Лорою. Саме їй Сергій присвятив романтичне і зворушливе тревел-відео, саундтреком до якого стала акустична пісня «Коли Усміхаєшся Ти». В цьому ефірі Сергій познайомить прихильників з Лорою та поділиться порадами і лайфхаками їхнього подружнього життя в умовах карантину.

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