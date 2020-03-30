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FILM.UA Group підтримала проект #залишайсявдома, ініційований StarLightMedia

30.03.2020

Інформаційні ролики StarLightMedia, спрямовані на роз’яснення заходів профілактики COVID-19, виходять в ефір телеканалу групи FILM.UA. Слоган #залишайсявдома, який наразі супроводжує логотипи каналів ICTV, СТБ, Нового каналу і ОЦЕ ТБ буде також інтегрований до лого каналу 36.6TV.

залишайся вдома

FILM.UA Group долучилась до ініціативи StarLightMedia, спрямованої на захист здоров’я українців та роз’яснення превентивних дій під час пандемії COVID-19. Соціальні інформаційні ролики StarLightMedia, в яких ведучі допомагають українцям розібратись серед всієї інформації про вірус, дають перевірені поради та наголошують на необхідності карантину тепер транслюватимуться і в ефірі каналу 36.6. Канал FILM.UA також долучається до ініціативи трансформування логотипу на цей період і додає до свого лого заклик #залишайсявдома.

«Ми вітаємо дії наших партнерів і радіємо ширшому залученню відповідальних медіа компаній до інформування громадян про необхідні превентивні дій під час пандемії. Віримо, що надання повної та об’єктивної інформації про вірус, постійна комунікація з глядачем задля дотримання правил безпеки та протидії паніці — це ключова відповідальність мовників у цей період», заявив Михайло Царьов, СЕО StarLightMedia.

Більше на тему: #ЗалишайсяВдома: Ведучі ICTV, СТБ та Нового каналу знялись у роликах про коронавірус

«Ми раді підтримати наших партнерів, групу StarLightMedia, в їх ініціативі. Своєчасна, правдива, прозора інформація зараз як ніколи важлива для всього суспільства. Закликаємо всі медіа України об’єднати зусилля для того, щоб ми змогли внести свій вклад в боротьбу з пандемією, запобігти розповсюдженню паніки та переконати українців в тому, що залишатися вдома зараз життєво необхідно» — прокоментувала  Вікторія Ярмощук, CEO FILM.UA Group.

Нагадаємо, що ролики, які зняла StarLightMedia, — відкриті і безкоштовні для усіх, хто зацікавлений у їх розповсюдженні.

Раніше Film.ua та StarLightMedia в партнерстві реалізовували проекти «Кріпосна», «Нюхач», «Новенька», «Схованки» та інші серіальні та кінопродукти, що здобули популярність у глядача.

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