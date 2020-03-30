Євробачення-2020: онлайн-концерти улюбленого конкурсу вже з 3 квітня!

Оскільки світ залишається вдома, організатори міжнародного конкурсу представили нову фішку в YouTube і соціальних мережах, щоб донести до вас музику: домашні концерти Євробачення! Більше інформації – далі в матеріалі!

Багатьом артистам довелося скасувати тури через діючі обмеження на поїздки через стрімке поширення COVID-19. Це означає, що нові способи обміну улюбленою музикою потрібні зараз як ніколи. Таким чином, артисти Євробачення приєднуються до тенденції розміщувати живу музику в соціальних мережах і записують в будинках улюблені пісні для шанувальників.

У кожному епізоді домашніх концертів Євробачення будуть представлені кілька учасників конкурсу, включаючи артистів з 2020 року. Кожен конкурсант виконає свою пісню і кавер-версію іншого хіта Євробачення.

Яку кавер-версію виконає виконавець?

За кавер-версії будуть голосувати підписники Євробачення в соціальних мережах. Слідкуйте за оголошеннями артистів на офіційних сторінках конкурсу, і тоді у вас буде можливість вибрати улюблену пісню!

Першим артистом в 1 епізоді стане Райан О’Шонессі, представник Ірландії в 2018 році. Перший епізод буде опублікований 3 квітня, тому переконайтеся, що ви підписані на YouTube-канал і слідкуйте за оновленнями в Facebook, Instagram і Twitter.

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