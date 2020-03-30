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Ексхолостяк і принц Френсіс Метью про те, як заразився коронавірусом

30.03.2020

Головний герой другого сезону романтичного реаліті «Холостяк», а також нащадок царської династії Романових —  Френсіс Метью — заразився на COVID-19. Де Холостяк міг підчепити вірус? Які симптоми послужили першим «дзвіночком», а також як протікає хвороба зараз — дізнайтеся в матеріалі.

В умовах пандемії складно протистояти вірусам, особливо якщо не дотримуватися правил самоізоляції. Вже не секрет, що схильні до захворювання абсолютно всі: і голлівудські зірки, і навіть принци. Стало відомо, що ексхолостяк Френсіс Метью також заражений.

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Чоловік зізнався, що симптоми з’явилися буквально за кілька днів. Вранці 17 березня виник тиск у грудях, а до вечора піднялася висока температура. До ранку притупилися всі смакові рецептори, а також зник нюх. Благо, чоловік оідразу самоізолювався і перестав контактувати з людьми. За 7 днів Френсісу стало легше. З кожним днем ​​з’являється все більше сил і енергії. Ба більше, захворіла і його дівчина. Однак заразив її не Френсіс Метью, адже вона знаходиться у Парижі.

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Ексхолостяк зізнався, що можливо він підчепив вірус у спортзалі. Напередодні нездужання він повернувся з тренування в поганому самопочутті. Але на щастя чоловік вчасно самоізолювався та звернувся до лікарів.

Зараз Френсіс перебуває вдома: «Насолоджуюся чаєм на даху, намагаюся зарядитися сонцем. Єдине, що я точно знаю, — це те, що вірус впливає на всіх по-різному».

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