Чим зайнятися вдома під час карантину: топ онлайн-курсів

Затяжний карантин спонукав до розвитку цілого марафону онлайн-курсів. Заняття з йоги, англійської, навчання гри на музичних інструментах. Усе, що можна викладати дистанційно, переміщується в мережу. Навіть спортсмени викладають в інтернет свої тренування. Тож сидіння вдома може бути значно цікавішим, ніж здається на перший погляд. Про те, чим можна зайнятися вдома під час карантину, читайте в нашому матеріалі.

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Як навчитися грати на музичних інструментах під час карантину

Із запровадженням карантину в інтернеті з’явилося багато курсів за допомогою яких можна навчитися грати на музичних інструментах. Так, наприклад, можна легко опанувати гру на піаніно, гітарі чи навіть на укулеле. Все дуже просто: уважно стежте за рухами майстра та повторюйте. Як стверджують музиканти, за декілька днів можна розучити одну мелодію. Так що всі бажаючі можуть за дуже короткий час навчитися грати на одному з музичних інструментів в онлайн школі.

Творча майстерня

Точно так само дистанційно можна навчитися робити нескладні іграшки. І не важливо, що це буде ‒ аплікація чи виріб із дерева. Головне ‒ пам’ятати та дотримуватись правил безпеки. Вишивка, малювання, вироби із тканини. Карантин не тільки змушує нас сидіти вдома. Він відкриває перед людьми нові можливості та надає шанс навчитися чомусь новому.

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Як займатися спортом під час карантину

Останнім часом в інтернеті побільшало відео уроків, які допоможуть тримати себе у формі. Головне правило ‒ регулярні заняття. Так, дистанційно можно вчитися навіть воркауту. Усі вправи в таких онлайн уроках адаптовані до занять в домашніх умовах. Безпека ‒ подан усе. Так, наприклад тренер проєкту «Зважені та щасливі» Аніта Луценко на своїй сторінці в Instagram часто проводить невеликі онлайн тренування.

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Карантин ‒ це не канікули, а, значить школярам, ​​особливо, старшокласникам, потрібно самостійно вивчати нові теми з шкільної програми. На платформі OpenEdEx зібрані кращі курси рівня Harvard University. До того ж, по закінченню навчання, можна отримати відповідний сертифікат. Для вас зібрано понад 20 тисяч курсів на будь-який смак! Справжня скарбниця для тих, хто хоче отримати новий досвід і знання.

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Незважаючи на карантин, ЗНО ніхто не скасовує, так що старшокласникам не варто розслаблятися. Онлайн платформа з підготовки до ЗНО ‒ те, що потрібно одинадцятикласникам.

Video: Чим зайнятися вдома під час карантину: топ онлайн-курсів Карантин в Україні 2020: кращі онлайн платформи для домашньої освіти

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