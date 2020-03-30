Анастасія Чепелюк в новому серіалі «У кожного свій обман», який стартує на телеканалі СТБ вже 6 квітня, виконала роль актриси-невдахи, яка будь-якими способами бореться за своє місце під сонцем. Про мотиви поведінки своєї героїні, складних сценах і подробицях особистого життя розповіла Настя Чепелюк у відвертому інтерв’ю.

Настю, ваша героїня, Марта, в цьому серіалі дуже неоднозначна. А як ви вважаєте, вона позитивний чи негативний персонаж?

Вважаю, що вона абсолютно позитивний персонаж. І хоча комусь деякі її прояви можуть здатися негативними, я можу її виправдати. Вона у багатьох ситуація веде себе, як дитина. І це зворушливо, адже тільки діти можуть реагувати так емоційно, не отримуючи бажане. Але пояснити вчинки Марти можна тим, що вона виросла в дитячому будинку, і все життя їй доводилося боротися за місце під сонцем, виживати. Наприклад, ми знімали сцену, де вона бачить свого кривдника – режисера, який з нею вчинив, скажімо так, не дуже добре, і вона не знаходить нічого кращого, як плюнути йому в обличчя. Це ж типова поведінка скривдженої дитини! Для мене, звичайно, це зовсім не властиво, і я навіть сказала нашому режисерові Анатолію Миколайовичу Матешко: «Як можна плюнути в Рубашкіна?!» А він: «Ну, це ж не ти плюнеш, а Марта». І все ж Марта не втратила людські якості, і саме Ліза, друга героїня, допомагає їй їх відкрити в собі.

Які стосунки склалися у вас з партнерами по майданчику?

Я так вдячна Анатолію Миколайовичу за те, що він збирає навколо себе дивовижних людей. Адже зйомки кіно – це процес нервовий і напружений, хоча багато хто думає, що це дуже легко і весело. Але, на щастя, у нас була дивовижна комфортна атмосфера, ми дуже здружилися. І навіть домовилися, що я обов’язково поїду в Пітер до Олі Павловець і Віталіка Салія, підемо разом на Рубінштейна і будемо співати пісні (сміється. – Прим. Ред.).

Ваша героїня у фільмі досить хвацько водить спорткар. А в житті ви впевнено почуваєте себе за кермом?

Я тільки недавно сіла за кермо, поки я не дуже бравий водій. Можу, звичайно, поїхати на невеликі відстані, і то якщо чоловік поруч і страхує мене. Тут, коли ми знімали сцени в автомобілі, всі трюки робила за мене професійний каскадер – чудова дівчина Настя. Коли ж знімали мене за кермом, то машину возили причепом. Такі сцени знімали на Харківському шосе, і тут потрібно було виконувати кілька завдань одночасно: розмовляти з партнером, брати телефон, набирати номер, прибирати телефон. Тому я навіть не бачила, що відбувається за вікнами авто. А що стосується складних сцен … У нас в серіалі знімався дуже юний актор – йому був всього місяць, і ось з ним у мене були непрості сцени. Справа в тому, що раніше мені не доводилося тримати таких малюків на руках, і я дуже переживала, він був таким крихітним і беззахисним… Але в кадрі це виявилося дуже доречно, моя героїня якраз і повинна була бути такою матусею-недотепою.

Під час невеликих канікул на зйомках ви встигли відпочити в Таїланді, це була ваша перша поїздка?

Це вже третя наша подорож. І завжди ми їздили на острів Пхукет, а в цей раз вибрали Панган. Це те місце, де знімав Денні Бойл фільм «Пляж» з ДіКапріо. Там приголомшлива атмосфера, яскрава природа. Цей острів, правда, не настільки прихований від світу, як показав Бойл, але там дуже спокійно і можна чудово відпочити. Мені дуже подобається тайська кухня, і я навіть на сніданок там можу їсти не традиційні яйця або тости, а том-ям або тому-кха, кокосові супи з креветками, куркою і лемонграсом.

А самі готуєте?

Ні, тайські блюда не готую, моє улюблене – це все похідні з сиру. Мені здається, що я можу виключно сирними стравами харчуватися, дуже люблю сирники, запіканки. Хоча можу, звичайно, і м’ясо запекти на грилі. Готую практично всі, але останні пару місяців дуже була зайнята на знімальних майданчиках, тому не було часу для кулінарних марафонів.

А чоловік як до цього ставиться? Не бунтує?

Ну, мене ж немає вдома (сміється. – Прим. Ред.). Але насправді, він завжди мене підтримує і до витрат акторської професії ставиться з розумінням, за що я йому дуже вдячна.

Як ви познайомилися?

Познайомилися ми в Таїланді три роки тому. І ось 22 лютого у нас було весілля, як раз в невеликій паузі між зйомками серіалу.

Вітаємо! А яке було весілля, традиційну білу сукню одягали чи ні?

Так, було пишне біле плаття, мені дуже хотілося побути принцесою. Був дуже світлий і приємний день, наповнений емоціями. Ми готувалися, і все пройшло просто чудово. Саме про таке весілля я мріяла.

Ви народилися в Одесі, а це місто зі своїм колоритом, гумором і навіть своєю мовою. Які у вас найяскравіші дитячі спогади?

Так, я виросла в Одесі, причому ми жили в самому центрі міста, там, де буквально закінчується центр і починається Молдаванка. У нас був дворик типово одеський, з кривенькими такими двоповерховими будиночками, де через двір були перетягнуті мотузки з однієї квартири в іншу, і там вічно сушилася білизна. І завжди в цьому дворі було багато дітей. Мої батьки, до речі, до цих пір там живуть. Це такий одеський колорит, дуже точно його вдалося передати в серіалі «Ліквідація».

Ви ж знімалися в цьому серіалі?

Знімалася в невеликому епізоді, грала дівчинку в трамваї. Мені було 13 років, і на зйомки ми ходили разом з бабусею. Настільки тоді мене цей процес захопив, вся ця атмосфера справила таке враження, і я вирішила, що обов’язково стану актрисою. І дуже рада, що дитяча мрія збулася.

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