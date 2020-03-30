Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Анастасія Чепелюк: На зйомках «У кожного свій обман» у нас була дивовижна й комфортна атмосфера!

30.03.2020

Анастасія Чепелюк в новому серіалі «У кожного свій обман», який стартує на телеканалі СТБ вже 6 квітня, виконала роль актриси-невдахи, яка будь-якими способами бореться за своє місце під сонцем. Про мотиви поведінки своєї героїні, складних сценах і подробицях особистого життя розповіла Настя Чепелюк у відвертому інтерв’ю.

Настю, ваша героїня, Марта, в цьому серіалі дуже неоднозначна. А як ви вважаєте, вона позитивний чи негативний персонаж?

Вважаю, що вона абсолютно позитивний персонаж. І хоча комусь деякі її прояви можуть здатися негативними, я можу її виправдати. Вона у багатьох ситуація веде себе, як дитина. І це зворушливо, адже тільки діти можуть реагувати так емоційно, не отримуючи бажане. Але пояснити вчинки Марти можна тим, що вона виросла в дитячому будинку, і все життя їй доводилося боротися за місце під сонцем, виживати. Наприклад, ми знімали сцену, де вона бачить свого кривдника – режисера, який з нею вчинив, скажімо так, не дуже добре, і вона не знаходить нічого кращого, як плюнути йому в обличчя. Це ж типова поведінка скривдженої дитини! Для мене, звичайно, це зовсім не властиво, і я навіть сказала нашому режисерові Анатолію Миколайовичу Матешко: «Як можна плюнути в Рубашкіна?!» А він: «Ну, це ж не ти плюнеш, а Марта». І все ж Марта не втратила людські якості, і саме Ліза, друга героїня, допомагає їй їх відкрити в собі.

Які стосунки склалися у вас з партнерами по майданчику?

Я так вдячна Анатолію Миколайовичу за те, що він збирає навколо себе дивовижних людей. Адже зйомки кіно – це процес нервовий і напружений, хоча багато хто думає, що це дуже легко і весело. Але, на щастя, у нас була дивовижна комфортна атмосфера, ми дуже здружилися. І навіть домовилися, що я обов’язково поїду в Пітер до Олі Павловець і Віталіка Салія, підемо разом на Рубінштейна і будемо співати пісні (сміється. – Прим. Ред.).

Ваша героїня у фільмі досить хвацько водить спорткар. А в житті ви впевнено почуваєте себе за кермом?

Я тільки недавно сіла за кермо, поки я не дуже бравий водій. Можу, звичайно, поїхати на невеликі відстані, і то якщо чоловік поруч і страхує мене. Тут, коли ми знімали сцени в автомобілі, всі трюки робила за мене професійний каскадер – чудова дівчина Настя. Коли ж знімали мене за кермом, то машину возили причепом. Такі сцени знімали на Харківському шосе, і тут потрібно було виконувати кілька завдань одночасно: розмовляти з партнером, брати телефон, набирати номер, прибирати телефон. Тому я навіть не бачила, що відбувається за вікнами авто. А що стосується складних сцен … У нас в серіалі знімався дуже юний актор – йому був всього місяць, і ось з ним у мене були непрості сцени. Справа в тому, що раніше мені не доводилося тримати таких малюків на руках, і я дуже переживала, він був таким крихітним і беззахисним… Але в кадрі це виявилося дуже доречно, моя героїня якраз і повинна була бути такою матусею-недотепою.

Під час невеликих канікул на зйомках ви встигли відпочити в Таїланді, це була ваша перша поїздка?

Це вже третя наша подорож. І завжди ми їздили на острів Пхукет, а в цей раз вибрали Панган. Це те місце, де знімав Денні Бойл фільм «Пляж» з ДіКапріо. Там приголомшлива атмосфера, яскрава природа. Цей острів, правда, не настільки прихований від світу, як показав Бойл, але там дуже спокійно і можна чудово відпочити. Мені дуже подобається тайська кухня, і я навіть на сніданок там можу їсти не традиційні яйця або тости, а том-ям або тому-кха, кокосові супи з креветками, куркою і лемонграсом.

А самі готуєте?

Ні, тайські блюда не готую, моє улюблене – це все похідні з сиру. Мені здається, що я можу виключно сирними стравами харчуватися, дуже люблю сирники, запіканки. Хоча можу, звичайно, і м’ясо запекти на грилі. Готую практично всі, але останні пару місяців дуже була зайнята на знімальних майданчиках, тому не було часу для кулінарних марафонів.

А чоловік як до цього ставиться? Не бунтує?

Ну, мене ж немає вдома (сміється. – Прим. Ред.). Але насправді, він завжди мене підтримує і до витрат акторської професії ставиться з розумінням, за що я йому дуже вдячна.

Як ви познайомилися?

Познайомилися ми в Таїланді три роки тому. І ось 22 лютого у нас було весілля, як раз в невеликій паузі між зйомками серіалу.

Вітаємо! А яке було весілля, традиційну білу сукню одягали чи ні?

Так, було пишне біле плаття, мені дуже хотілося побути принцесою. Був дуже світлий і приємний день, наповнений емоціями. Ми готувалися, і все пройшло просто чудово. Саме про таке весілля я мріяла.

Ви народилися в Одесі, а це місто зі своїм колоритом, гумором і навіть своєю мовою. Які у вас найяскравіші дитячі спогади?

Так, я виросла в Одесі, причому ми жили в самому центрі міста, там, де буквально закінчується центр і починається Молдаванка. У нас був дворик типово одеський, з кривенькими такими двоповерховими будиночками, де через двір були перетягнуті мотузки з однієї квартири в іншу, і там вічно сушилася білизна. І завжди в цьому дворі було багато дітей. Мої батьки, до речі, до цих пір там живуть. Це такий одеський колорит, дуже точно його вдалося передати в серіалі «Ліквідація».

Ви ж знімалися в цьому серіалі?

Знімалася в невеликому епізоді, грала дівчинку в трамваї. Мені було 13 років, і на зйомки ми ходили разом з бабусею. Настільки тоді мене цей процес захопив, вся ця атмосфера справила таке враження, і я вирішила, що обов’язково стану актрисою. І дуже рада, що дитяча мрія збулася.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Фронтмен Фіолет підтримає фанів під час карантину проєктом «Колос вдома»
Фронтмен Фіолет підтримає фанів під час карантину проєктом «Колос вдома»
Даша Трегубова святкує день народження
Даша Трегубова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить