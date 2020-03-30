16 березня на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікуване продовження фільму «Ніщо не трапляється двічі». Поки шанувальники в очікуванні, ми поставили Антону Батирєву 10 набридливих запитань, які часом дратують усіх акторів. Як він на них відповів – читайте в нашому матеріалі.

Перше набридливе запитання, яке часто ставлять будь-якому акторові: як вивчити текст?

Не знаю. Я особисто його не вчу. До ролі також не готуюся. Я перед зйомкою просто читаю сценарій і далі все говорю своїми словами.

Дивитись Ніщо не трапляється двічі – 1 серія онлайн на сайті СТБ

Дивитись Ніщо не трапляється двічі – 2 серія онлайн на сайті СТБ

Чи робите ви якісь обряди перед початком зйомки?

Це цікаве запитання. Втім ні, обрядів ніяких не роблю. Просто перед початком зйомки каву люблю попити.

Як заплакати в кадрі?

Не кліпати очима. Це просто така техніка. Повірте мені, ніхто з акторів не згадує ніякі сумні моменти, адже так можна і з глузду з’їхати!

Чому режисер показує як зіграти, якщо він сам не вчився на актора?

Тому що він навчався на режисера і йому видніше. Узагалі він не повинен говорити, як зіграти. Він повинен говорити, що зіграти. Режисер банально каже, що нам потрібно робити, і ми це робимо. Вже потім він каже, було це добре чи погано.

Як цілуватися в кадрі, якщо тобі не подобається партнер?

Випити! Жартую, звичайно ж (сміється. – Прим. ред.). Що взагалі означає –подобається чи не подобається? Це просто робота. У нас немає такого. Навіть у разі конфліктів – це все ще частина нашої професії. Тому доводиться терпіти. У мене були такі випадки. Ось нещодавно навіть. Ні, це не на зйомках продовження «Ніщо не трапляється двічі». З Катею Тишкевич у нас чудові стосунки. Її чоловік не ревнує, більш того, ми з ним знайомі та добре спілкуємося. Немає ніяких ревнощів, адже це наша професія. Якби ви знали, як ми це робимо: в кадрі може виглядати, що ми дійсно цілуємося, але насправді… Це все таке.

Чи будуть у продовженні фільму постільні сцени?

Будуть! Якщо що, то перед сценою ми нічого не проговорюємо. Оксана Іванівна просто говорить нам, що робити, і ми виконуємо. Взагалі ми завжди регочемо під час зйомок постільних сцен.

Що робити, якщо під час зйомки починаєте сміятися і не можете зупинитися?

Знаєте, найстрашніше, коли сміх триває довго і режисер починає нервувати, лаятися і кричати. У такі моменти ти відчуваєш себе школярем, який регоче на останній парті і його пересаджують на першу. Доводиться брати себе в руки. Іноді нас відпускають подихати і заспокоїтися.

Як ви обираєте фільм або серіал для перегляду у вільний час?

Якщо мені дуже нудно, то я, можливо, щось і подивлюся. Зараз більшість «капітально підсіла» на різні серіали. Єдиний, який я подивився, – це був «Чорнобиль», тому що там всього 5 серій. Якщо у мене є якийсь вільний час, то намагаюся провести його або зі своїм сином, або подивлюся якийсь старий хороший фільм. Думаю, що серіали стали популярні через те, що зараз всі сидять у соцмережах, люди постійно шукають якогось роду допінг. Я би навіть назвав серіали наркотиком. Людина повинна бути постійно у чомусь зацікавлена в силу ритму життя і т.д. Можна помітити, що раніше писали симфонії, а зараз – трихвилинні пісні. Так і з серіалами. Все потрібно вкласти в мінімальний час. У людини, напевно, повинна бути залежність, як раніше від бога, а зараз – від серіалів.

Що вас дратує найбільше?

Мене страшенно дратує, коли неправильно вимовляють моє прізвище. Я не БатирьОв, а БАтирєв. Так мене називають дуже часто, і не знаю чому. У моєму ж прізвищі немає літери «о». Постійно доводиться виправляти людей. Нещодавно мене взагалі назвали Олександром Носиковим під час зйомок у Туреччині.

Чи виживе ваш Огнєв у продовженні фільму «Ніщо не трапляється двічі»?

Взагалі невідомо, ось правда! Якщо чесно, то навіть не цікавився. Ми якось не збираємося і не обговорюємо розвиток сюжету наших персонажів.

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Не пропустіть вже цієї весни прем’єру багатосерійного фільму «Ніщо не трапляється двічі» на телеканалі СТБ!

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