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У 5 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 провели генетичний тест і встановили національність Світлани

29.03.2020

Усе своє життя Світлана підозрювала, що має неукраїнське походження через особливу зовнішність. Вона все своє життя намагалася знайти хоч щось спільне з батьками. Півроку тому жінка випадково натрапила на щоденник своєї матері. Виявилося, вона взята з дитячого будинку. Щоб дізнатися про свою національність і знайти біологічних родичів, Світлана прийшла по допомогу на «Таємниці ДНК».

Про рідну матір жінці відомо лише те, що звали її Єва Лозко. Світлана зізналася, що з самого дитинства з боку мами були закиди, віяло холодом і недовірою. Тому з ранніх років жінка підозрювала, що може бути не рідною. І коли підтвердилися домисли довгих років, Світлана взялася за пошуки рідної сім’ї. Відомо, що біологічна мама народилася в Полтавській області. І виходячи з цих даних команда розпочала пошуки!

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Під час розслідування команда дізналася про маленьке село Копище, Житомирська область. На 900 жителів тут є близько 100 чоловік із прізвищем Лозко. 

У студію приїхала Оксана Скритна, яка розповіла докладніше про рід Лозко. У Житомирській області це прізвище дуже поширене. Наприклад, в одному шкільному класі може бути по п’ять учнів із таким прізвищем.

У родині Оксани також старша сестра Єва Лозко, яка народилася у 1950 році та пропрацювала все життя у школі. Однак точно ніхто не знає, чи народжувала вона Світлану.

Також вдалося відшукати ще одну Єву Лозко у селі Копище. Зараз вона хвора, тому не змогла приїхати в студію. Однак приїхала дочка, яка розповіла, що у Єви пропала пам’ять, тому встановити родинні зв’язки зможе тільки тест ДНК.

Команда вийшла на ще одну жінку з відповідним ім’ям. Родом жінка з Білорусі, проте живе на Полтавщині. У студії приїхала сусідка, яка розповіла про складну долю жінки. Наразі вона проживає у фермера, де виконує всю роботу по господарству. Умови для життя жахливі.

За підсумком випуску ведуча Тетяна Висоцька відкрила аж три конверти. Імовірність того, що Оксана Скритна є родичкою Світлани, склала 0%.

У другому конверті були результати ДНК доньки Єви Лозко і Світлани. Вірогідність того, що вони сестри, склала — 0%.

В останньому конверті були результати Єви Лозко з села Ольгівка і Світлани. Вірогідність того, що вони є матір’ю та донькою, склала 99%.

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