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«Слідство ведуть екстрасенси»: чому смерть маленького хлопчика призвела до загибелі 6 невинних людей?

29.03.2020

Сьогодні експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов та Жанна Шулакова розслідували жорстоку історію, з якою до редакції програми звернулися жителі Києва. Помста молодої мами та шокуючі смерті невинних людей! Не пропустіть! 

Нещодавно до програми «Слідство ведуть екстрасенси» звернулася Олена Грінченко з Києва. Жінка живе у багатоповерхівці на невеликому столичному півострові. Жінка вважає, що вони з донькою можуть стати наступними жертвами прокляття, яке вже вбило їхніх сусідів.

Як відомо, два брати, які жили у сусідніх кімнатах померли один за одним у 32 роки, а після їхньої смерті під загрозою опинилися й Олена з донькою. До того ж, обидві бачать силует якогось дивного чоловіка. За відчуттями екстрасенсів до будинку постійно приходить дух якогось чоловіка-ворона. Він увесь час змінює свій вигляд: то він — людина, то він — птах.

 На одному з поверхів екстрасенси відчули загадкові смерті двох молодят, які також загинули у віці 32 років і теж через чоловіка-ворона. Хаял та Жанна навіть припускали, що дивний привид міг прив’язатися до самої Олени, яка колись займалася розкопками артефактів на язичницьких капищах у Києві біля пам’ятника Батьківщині-матері. Та версія виявилася невірною.

 У кінці розслідування екстрасенси відчули, що у будинку всього померло 6 людей. Усі — раптово і у 32 роки. За словами ясновидців, усе начебто почалося після ще однієї смерті — маленького хлопчика, який випадково впав із вікна верхнього поверху. Але якого хлопчика мали на увазі екстрасенси? І чи допомогли експерти проєкту стурбованій мамі Олені? Дивіться просто зараз!

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