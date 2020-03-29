«Слідство ведуть екстрасенси»: до яких фатальних наслідків призвела помста молодої мами?

Експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов та Жанна Шулакова були шоковані історією, з якою до редакції програми звернулися жителі Києва. Помста молодої мами та смерті невинних людей! Не пропустіть!

До програми «Слідство ведуть екстрасенси» звернулася Олена Грінченко з Києва. Жінка живе у багатоповерхівці на невеликому столичному півострові під назвою Рибальський. Олена вважає, що вони з донькою можуть стати наступними жертвами прокляття, яке вже вбило їхніх сусідів по комуналці.

Два брати, які жили у сусідніх кімнатах, померли один за одним у 32 роки. А після їхньої смерті під загрозою стали опинятися й Олена з донькою. Але що відчують екстрасенси? Та які жахливі подробиці з життя матері побачать найкращі експерти країни?

Читайте більше цікавих новин у Viberі Telegram СТБ