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«Слідство ведуть екстрасенси»: до яких фатальних наслідків призвела помста молодої мами?

29.03.2020

Експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов та Жанна Шулакова були шоковані історією, з якою до редакції програми звернулися жителі Києва. Помста молодої мами та смерті невинних людей! Не пропустіть! 

До програми «Слідство ведуть екстрасенси» звернулася Олена Грінченко з Києва. Жінка живе у багатоповерхівці на невеликому столичному півострові під назвою Рибальський. Олена вважає, що вони з донькою можуть стати наступними жертвами прокляття, яке вже вбило їхніх сусідів по комуналці.

 Два брати, які жили у сусідніх кімнатах, померли один за одним у 32 роки. А після їхньої смерті під загрозою стали опинятися й Олена з донькою. Але що відчують екстрасенси? Та які жахливі подробиці з життя матері побачать найкращі експерти країни?

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