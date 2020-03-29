У 7 випуску «Один за всіх»-15 команда розібралася в шокуючій сімейній драмі. Вже рік 26-тирічний Олег за допомогою жорстоких методів намагається вибити зі своєї дружини зізнання у зраді. Вікторія змирилась з катуваннями і щодня терпить побиття, зв’язування та шматування ножем. Але найстрашнішим є те, що свідками знущань через ревнощі стають їх четверо малюків. Який фінал отримала ця історія – читайте в матеріалі.

Що робити з несамовитим Олегом не знає ні дружина Вікторія, ні його рідні. Дізнавшись, що чоловік схопився за ніж, його тітка та двоюрідна сестра вирішили діяти радикально. У студії Наталія та Дарія шокували усіх, адже виявилось, що Олег кидався з ножем та бив свою вагітну, тоді вже на 8-му місяці, дружину. Через пережиті тортури дитинка з’явилася на світ передчасно. Експерти були обурені і шоковані дізнавшись про різні способи фізичних і психологічних знущань над жінкою. Наталія та Дарія переконані, що виною усьому ревнощі Олега. Проте найстрашніше, що всі жахи відбуваються на очах їхніх дітей, а Вікторія щоразу продовжує захищати свого коханого чоловіка-тирана.

«Я ж насправді кохаю її. Люблю дітей. Але я просто хочу знати правду. Я втомився жити у брехні. Бо мало що може статися і я взагалі когось вб’ю. Мені важливо знати чи зраджувала вона мені», – щойно зайшовши до студії розповідає чоловік Вікторії.

У тому, що дружина постійно ходить вкрита синцями Олег звинувачує саму жінку, адже аби та не зраджувала йому, то він ніколи не зміг би підняти на неї руку. У свою чергу він вперто вважає, що його підозри небезпідставні. Щоб підтвердити свої здогадки чоловік навіть найняв людину, яка стежила за дружиною. Завдяки цьому Олег тепер знає імена всіх її коханців. Чоловік детально розповів про усі зібрані докази невірності Вікторії.

Вікторія переконана, що чоловік так наполегливо хоче спіймати її на зраді тому, що він сам мав інтимні стосунки з іншими жінками. Вона приїхала до студії аби зняти з себе клеймо зрадниці та врятувати сім’ю. Вікторія зізналась, що хоче аби Олег відчув увесь той біль з який вона пережила і з яким продовжує жити. Жінка зізналась, що навіть думала про самогубство, але не змогла піти на це через дітей. Експерти були шоковані почутим, адже після таких тортур жінка продовжує його кохати. Відкрити правду подружжя вирішило за допомогою детектора брехні. Але його результат став не просто шоком для Олега та Вікторії, а й обурив усіх присутніх у студії.

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Video: Шокуюче розкриття у 7 випуску «Один за всіх»-15: до такого результату детектора брехні не був готовий ніхто 29 березня 2020 дивіться онлайн Один за всіх - 7 випуск і читайте опис випуску. Про що був випуск 7 програми Один за всіх 2020 (ефір від 29.03.2020)

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