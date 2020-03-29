Гороскоп на тиждень із 30 березня по 5 квітня 2020 року розповість, які повороти долі і несподіванки підготували зірки для кожного знака зодіаку. Чого краще уникати, а на що, навпаки, варто звернути увагу? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 30 березня по е квітня 2020 роки від експертів СТБ.

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Гороскоп на тиждень ― Овни

Цього тижня чекайте на цікаві повороти долі. У вашій роботі можуть змінитися умови на більш вигідні, однак не варто відразу ж погоджуватися. Подумайте, а ви точно виграєте від цього? Ближче до кінця тижня вам захочеться померти від втоми, але близька людина, як справжній Супермен, врятує вас від злої безодні і віднесе в приємне задзеркалля.

Гороскоп на тиждень ― Тельці

Цього тижня у партнерських стосунках варто бути більш рішучими. Проговоріть всі моменти, які вас хвилюють. Разом ви зможете досягти компромісів і знайти рішення складних ситуацій. Вихідні присвятіть відпочинку та саморозвитку. Більше пийте теплого трав’яного чаю з медом. Це зміцнить ваш імунітет і додасть сили.

Гороскоп на тиждень ― Близнюки

На цьому тижні вам варто стримувати свої негативні емоції і не впадати в депресію. Якщо вам здається, що все дуже погано, це ще зовсім не означає, що ви не зможете вибратися з цієї ситуації. Поговоріть зі своєю другою половинкою, придумайте план і обмежте фінансові витрати. Так, буде важко, але у вас все вийде. І в майбутньому на вас ще чекають багатомільйонні контракти.

Гороскоп на тиждень ― Раки

На початку тижня вас чекає неймовірний успіх у сфері любовних стосунків. Однак ви занадто самовпевнені і нікого не слухаєте. Пам’ятайте, ви ― не безсмертні, а, значить, вам варто приділити трохи часу своєму здоров’ю. Добре б зайнятися спортом або легкими фізичними навантаженнями. Приймайте вітаміни. Вихідні проведіть у колі сім’ї.

Гороскоп на тиждень ― Леви

У першій половині тижня можливі конфліктні ситуації в родині. Щоб цього уникнути, присвятіть час спілкуванню з близькими. Ближче до середи ситуація налагодиться. На роботі все чудово. Скоро перед вами відкриються нові перспективи. Вихідні проведіть із користю. Добре б прослухати кілька корисних курсів або семінарів.

Гороскоп на тиждень ― Діви

Діви вже давно мріють про сімейний затишок і дитячий сміх. І вам скоро буде надана така можливість. Самотні Діви, цілком ймовірно, зустрінуть свою другу половинку. Ну, а тим представникам знака, які давно вже в парі, зірки рекомендують влаштувати невелику романтичну вечерю. На вихідних краще займіться генеральним прибиранням. У вас накопичилося багато сміття.

Гороскоп на тиждень ― Терези

Цього тижня вам варто подумати про те, як ви ставитеся до оточуючих. Іноді ви буваєте занадто різкі. У складних ситуаціях друзі і знайомі чекають від вас не стусана, а підтримки. Допоможіть ближньому і доброта повернеться до вас сторицею. Ближче до вихідних вас може поглинути хандра, але ви впораєтеся з цим страшним почуттям.

Гороскоп на тиждень ― Скорпіони

На цьому тижні у вас буде піднесений настрій, адже ви усвідомлюєте, що у вас є все для щастя. Проведіть якомога більше часу зі своєю сім’єю. Це ті люди, які ніколи вас не зрадять і завжди допоможуть. Також зірки рекомендують зайнятися благодійністю і допомогти тим, кому пощастило менше, ніж вам.

Гороскоп на тиждень ― Стрільці

Цей тиждень буде досить продуктивним для вас. Ви з легкістю зможете виконати навіть найскладніші доручення на роботі. Ваша креативність і оптимізм виручать в будь-якій складній ситуації. Ближче до п’ятниці можуть виникнути невеликі конфлікти на роботі, але ви і з ними впораєтеся.

Гороскоп на тиждень ― Козероги

У першій половині тижня ви будете дуже схвильовані через фінансові труднощі. Однак не впадайте у відчай, все вирішиться до кінця тижня. Ваша друга половинка завжди буде поруч і підтримає вас в будь-якій ситуації. До кінця тижня вам захочеться втекти від усіх і побути наодинці, але, на жаль, усамітнитися ви зможете тільки у ванній. Карантин.

Гороскоп на тиждень ― Водолій

Цього тижня на вас може звалитися багато роботи, що призведе до невеликої паніки. Однак не впадайте у відчай, вам варто заспокоїтися і обдумано зробити всю покладену на вас роботу. Складіть план і чітко його виконуйте. Якщо потрібно, попросіть допомоги у колег. Вони не відмовлять. Тільки не забудьте їм потім подякувати.

Гороскоп на тиждень ― Риби

На цьому тижні вам варто визначитися з пріоритетами і поставити для себе нові цілі. Виходьте із зони комфорту. Пам’ятайте, що тільки так можна досягти успіху. Ближче до кінця тижня ви захочете на ручки. Голова буде забита купою проблем, які потрібно швидко вирішити. Не турбуйтеся, якщо щось не встигнете. Зачекайте, всьому свій час.

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