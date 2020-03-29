Гороскоп на 30 березня 2020 року допоможе не помилитися під час прийняття важливих рішень. Хто може отримати несподіваний сюрприз, а кому варто зайнятися благодійністю? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Присвятіть день собі. Почитайте книги, помедитуйте. Насолоджуйтеся початком весни і пробудженню природи.

Телець

Намагайтеся якомога менше витрачати грошей. Навіть якщо ви щось дуже сильно хочете, двічі подумайте перш ніж замовляти доставку додому.

Близнюки

Зробіть невеликий перепочинок і спробуйте розслабитися. Займіться медитацією, спортом і саморозвитком.

Рак

Ви засиділися вдома. Якщо є можливість, їдьте до води, можливо, вам варто порибалити. Це заспокоює.

Лев

Вам варто сьогодні бути більш стриманими і не зриватися на близьких людях.

Діва

Від рутини нікуди не дітися. Так що беріть ганчірку в руки ‒ і вперед робити генеральне прибирання..

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Терези

Ви дуже сильно схильні до критики. Не варто вірити всьому, що вам говорять. Можливо, це просто заздрість.

Скорпіон

Ви трохи зациклилися на собі і своїх проблемах. Подивіться навколо ‒ у світі повно людей, яким потрібна допомога. Так допоможіть!

Стрілець

Будьте добрішими. Відвідайте дитячий притулок, погодуйте бездомних. Світ потребує добра. Так чому б вам не внести свою лепту?

Козеріг

Будьте пильні на дорогах, є ймовірність ДТП. Якщо є можливість, залишіться вдома. Зайві поїздки вам зараз ні до чого.

Водолій

Вдалий час, щоб проводити важливі розмови. Головне пам’ятайте, нема чого соромитися, коли вже взялися за справу.

Риби

Ви просто створені для любові. Чекайте приємний сюрприз від коханої людини.

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