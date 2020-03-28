5 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 видався ну вже дуже насиченим та емоційним. Шефи пережили кулінарне турне Європою, готували страви високої кухні без плит і боролися за місце у 15-ці найкращих професіоналів країни на битві чорних. Загострення пристрастей між учасниками зростає з кожним новим епізодом. Чим дивував 5 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2? Дізнайтеся в матеріалі.

Перше випробування – кулінарна подорож маршрутом легендарного «Східного експресу». Професіонали поділилися на три команди, капітанами яких стали Євген Грибеник (жовті), Віктор Самардак (червоні) і Давид Даніелян (сині). Завдання випробування полягало у приготуванні страв традиційної кухні країн за маршрутом від Франції до Туреччини. Першою до пункту призначення прийшла команда червоних. Команда жовтих практично одноголосно наділа чорні фартухи на Євгена Гребеника і Влада Міцкевича. А ось в команді синіх мирно вирішити хто потрапить на битву чорних не вдалося. Між Настею Кобиляцькою та Давидом спалахнув гучний скандал. Але у підсумку чорні фартухи надів капітан і Толік Цуперяк.

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Те, що професіонали вміють дуже смачно готувати, судді зрозуміли відразу. Але що якщо поставити їх у дуже обмежені умови, і відібрати духовку і навіть плиту? Кожна команда повинна була принести суддям повноцінний обід: закуску, суп, основну страву і десерт. Першим капітаном став Віктор Самардак, а компанію йому склали Світлана Берк, Єфим Кравченко і Анастасія Кобиляцька.

Усе геніальне у простоті – це на своєму прикладі довела команда Віктора. А ось команда Світлани Берк з тріском провалилася. Їхній суп був банальним, з десертом також були проблеми, а севіче і тартар Ектор Хіменес-Браво назвав відвертим провалом.

На битві чорних професіонали зіткнулися з незвичайним завданням. Під коробками вони знайшли різні предмети. Завдання полягало у приготуванні їстівних аналогів. Кому з учасників це завдання виявилося не під силу? Дізнаєтеся у нашому матеріалі перейшовши за посиланням нижче.

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