З кожною суботою на кухні «МастерШеф. Професіонали»-2 стає все гарячіше, а відносини між учасниками – все більш натягнутими. У 5 випуску шефів знову чекали складні випробування. Справитися з ними вдалося далеко не всім. Хто приніс суддям не їстівну страву і попрощався з проєктом за крок до 15-ки найкращих професіоналів країни? Читайте, хто покинув «МастерШеф. Професіонали»-2 у 5 випуску, в матеріалі.

У 5 випуску кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 покинула ексцентрична Світлана Берк.

Під час другого випробування команда Світлани Берк з тріском провалилася. Проблема полягала не лише у простоті страв, а й у самому виконанні. Суп був банальним, з десертом також були проблеми, а севіче і тартар Ектор Хіменес-Браво назвав відвертим провалом. Світлана ще з перших випробувань на проєкті показала всім учасникам свій вибуховий іспанська характер. Сьогодні її конфлікт з Володимиром Чахмачяном переріс у справжню війну. Світлана до останнього хотіла надіти чорний фартух саме на нього, але судді наполягли на тому, що вину за провал несе виключно капітан.

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Під час битви чорних Світлана повинна була приготувати їстівне «доміно». Банальний шоколадний мус у її виконанні судді не оцінили. Більш того, учасниця переплутала білий шоколад з маслом какао, і страва вийшла зовсім не їстівною. Через те, що Світлана Берк розгубилася і не змогла взяти себе в руки, вона покинула проєкт у кінці 5 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2.

Уже в наступну суботу 15 найкращих професіоналів країни знову зійдуться у кулінарному поєдинку! Не пропустіть 6 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 4 квітня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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