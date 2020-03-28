Гороскоп на 29 березня 2020 року допоможе вам ухвалити правильні рішення. Кому варто присвятити весь день роботі, а хто повинен більше часу проводити з сім’єю? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овни

Вас чекає цілком спокійний день. Можливі дрібні суперечки. Утримайтеся від далеких поїздок, краще залишайтеся вдома.

Тельці

Саме час зайнятися спортом. І не варто нарікати на те, що немає можливості піти в спортзал. За бажання можна і вдома потренуватися.

Близнюки

Чудовий день для творчості. Якщо ви любите малювати чи вишивати ‒ сам Бог велів сьогодні приділити цьому час. Хто знає, можливо, це принесе вам заробіток.

Раки

Сприятливий день для укладення вигідних контрактів і ділових зустрічей. Але пам’ятайте про правила безпеки. У разі фінансових надходжень віддайте частину на благодійність.

Леви

Чудовий день для фізичних навантажень. Можна попрацювати у власному саду або городі. Вечір проведіть у тиші.

Діви

Цього дня зірки рекомендують засукати рукави й енергійно взятися за справу. Не виключено, що у вас з’явиться можливість активізувати свою діяльність у бізнесі.

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Терези

Намагайтеся якомога більше часу присвятити родині. Можливо, спільне приготування святкової вечері подарує всім величезну втіху.

Скорпіони

На вас чекають приємні зміни в особистому житті. І карантин цьому не перешкода. Можливо, ви по-новому поглянете на давно знайомих людей. А там і до весілля недалеко…

Стрільці

Чудовий день для активності у сфері професійної діяльності, комерційних операцій. Вперед, до фінансових висот!

Козероги

Ви дуже довго і багато працювали. Зовсім скоро ви зможете пожинати плоди своєї роботи. Успіх не за горами.

Водолії

Сьогодні зірки радять вам абсолютно нічого не робити. Можете спокійно поніжитися в ліжку, подивитися фільми. Все зробите завтра. Відпочивайте!

Риби

У вас накопичилися деякі хвости. Не варто розслаблятися. Завершіть розпочате, інакше є ризик отримати догану від начальства.

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