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7 випуск «Один за всіх»-15: історія смертельно небезпечного кохання

28.03.2020

У 7 випуску «Один за всіх»-15 команда буде розбиратися у жорстокій сімейній драмі. 26-річну Вікторію зв’язували і різали ножем, за нею влаштовували стеження, забирали ключ від квартири і телефон. Так над матір’ю 4-ох дітей знущався коханий чоловік, який намагався вибити з неї зізнання у зраді. Олега не зупинив навіть той факт, що дівчина перебувала на 8-му місяці вагітності! Чоловік же запевняє, що його підозри небезпідставні. На чиєму боці правда і чого ще варто чекати від 7 випуску «Один за всіх»-15?

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У 7 випуску «Один за всіх»-15 ви дізнаєтеся:

  • Чому Вікторія терпить знущання чоловіка?
  • Хто вона насправді: жертва ревнивця чи їй подобаються такі жорстокі любовні ігри?
  • Як відреагує Вікторія на появу у студії потенційних коханців, за версією її чоловіка?
  • Яке приголомшливе розкриття змусить ревнивця пролити гіркі сльози?
  • Чи готове подружжя до правди, яку відкриє детектор брехні?

Video: 7 випуск «Один за всіх»-15: історія смертельно небезпечного кохання

29 березня 2020 дивіться онлайн Один за всіх - 7 випуск. Дивитися онлайн анонс програми Один за всіх 2020 випуск 7 (ефір від 29.03.2020)

Дізнайтеся вже 29 березня о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 20:00 дивіться онлайн повний 7 випуск «Один за всіх»-15 від 29.03.2020 на офіційному сайті!

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