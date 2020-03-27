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У 5 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 шефів чекає кулінарна подорож Європою

27.03.2020

«МастерШеф. Професіонали»-2 – це проєкт у якому кулінарія перетворюється на міфічну алхімію. У 5 випуску на кухні шоу нас чекають кулінарні подорожі та справжні баталії. Те, що професіонали вміють смачно готувати, судді зрозуміли відразу. Але що якщо поставити їх у дуже обмежені умови? Чого ще чекати від 5 випуску  «МастерШеф. Професіонали»-2?

Детальніше дивіться у 5 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

  • Куди приведе професіоналів кулінарний Східний експрес? 
  • Які пристрасті вирують у стосунках між учасниками?
  • Чи зможуть професіонали приготувати повноцінний обід без використання основної кулінарної техніки?
  • Заколот проти вірменського Мойсея: чим обернеться бунт команди проти капітана?

Не пропустіть 5 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 28 березня, о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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