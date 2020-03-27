«МастерШеф. Професіонали»-2 – це проєкт у якому кулінарія перетворюється на міфічну алхімію. У 5 випуску на кухні шоу нас чекають кулінарні подорожі та справжні баталії. Те, що професіонали вміють смачно готувати, судді зрозуміли відразу. Але що якщо поставити їх у дуже обмежені умови? Чого ще чекати від 5 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2?

Детальніше дивіться у 5 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

Куди приведе професіоналів кулінарний Східний експрес?

Які пристрасті вирують у стосунках між учасниками?

Чи зможуть професіонали приготувати повноцінний обід без використання основної кулінарної техніки?

Заколот проти вірменського Мойсея: чим обернеться бунт команди проти капітана?

Не пропустіть 5 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 28 березня, о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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