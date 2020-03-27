Таїланд зближує: кому пощастить у 4 випуску проєкту «Холостяк»-10

Сьогодні, 27 березня, о 19:00 на СТБ вийде 4 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10. Перший тиждень у Таїланді подарує Максу і дівчатам незабутні враження й емоції. І вже на першому індивідуальному побаченні між головним героєм і однією з учасниць відбудеться зближення… Хто ж це буде? Не пропустіть 4 випуск «Холостяк»-10 від 27.03.2020!

Перед романтичним вечором, який запланував Холостяк для своєї супутниці, він вирішить зробити їй особливий подарунок. Разом із цією дівчиною Макс відправиться до ювелірної фабрики. Серед усіх прикрас пара вибере ту, яка найбільше підійде учасниці.

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Але перш ніж придбати ювелірний виріб, їм доведеться відповісти на особисті питання одне одного — таким чином у них буде можливість отримати знижку на обрану прикрасу і зрозуміти, наскільки схожі їхні цінності та інтереси. Уже ввечері на Макса і учасницю чекає романтична вечеря, після якої пара вирішить поплавати у басейні.

«Вона чудово виглядає в купальнику. Дуже красива дівчина», — зізнається Холостяк.

Не пропустіть одне з найбільш пристрасних і хвилюючих побачень у Таїланді!

Крім того, Холостяк запропонує всім учасницям здійснити кілька обрядів, які допоможуть звільнитися від негативних спогадів і емоцій. Один з них — «обряд духів будинку». У скрині будуть зібрані стрічки з різними якостями, серед яких: мудрість, охайність, жіночність та інші. Кожній учасниці належить вибрати ту якість, якої, на її думку, їй бракує.

«Дуже складно дівчатам визнати, що чогось в них не вистачає і крім того, що це потрібно озвучити чоловікові, який тобі подобається, так ще й дівчатам, які безпосередньо є твоїми конкурентками», — зазначить Христина.

Кому пощастить відправитися на індивідуальне побачення?

Що стане відомо в ході відповідей на запитання на ювелірній фабриці?

Чим закінчаться романтична вечеря і обійми в басейні?

Чи будуть дівчата чесні не тільки перед Максом, а й перед самими собою?

Дивіться четвертий випуск романтичного реаліті «Холостяк» вже сьогодні, 27 березня, о 19:00 на СТБ!