Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Салони краси на карантині: як доглядати за собою вдома

27.03.2020

Карантин, який ввели в нашій країні для запобігання розповсюдження коронавірусу, змінив життя багатьох людей. Нині в Україні зачинені всі салони краси. А це означає, що жінки мусять самі доглядати за собою. Але як це зробити, якщо ви не вмієте самостійно робити собі манікюр та фарбувати волосся? Про те, як доглядати за собою під час карантину, читайте в нашому матеріалі. 

коронавирус

Як зняти гель-лак самостійно під час карантину:

  • За допомогою пилочки знімаємо перший шар гель-лаку до тонкої кірочки.
  • Шматочок ватного диску змочуємо рідиною для зняття гель-лаку. Якщо його немає, то можна використати звичайний засіб для зняття лаку, але він може пересушити нігтьову пластину.
  • Прикладаємо ватний диск до нігтя та замотуємо у фольгу на 10 хвилин. 
  • Знімаємо фольгу і за допомогою дерев’яної палички знімаємо залишки гель-лаку.

Більше на тему: Як витримати домашній карантин: поради Зоряни Скалецької

Як доглядати за бровами під час карантину

Якщо ваші брови залишають бажати кращого, форми їм можна надати за допомогою білого олівця. Після того, як готовий такий трафарет, його можна пофарбувати хною чи спеціальною фарбою для брів. 

коронавирус

Як доглядати за зачіскою під час карантину

Що стосується фарбованого волосся, яке з часом відросте, то самостійно його краще не фарбувати. Так можна нашкодити йому. Вирішити цю проблему можна, затонувавши волосся. І допоможуть вам у цьому тонуючі маски та кондиціонери. Їх треба наносити на вологе волосся.

Якщо ж ви самостійно не вмієте доглядати за собою і жодного разу не тримали в руках пилочку для нігтів чи олівець для брів, не засмучуйтесь. Карантин ‒ прекрасний шанс дати вашим волоссю, нігтям та бровам відпочити. До того ж, нині в моді натуральність. 

І пам’ятайте, карантин скоро закінчиться. І кожен із нас може пришвидшити цей момент. Але для цього треба залишатися вдома і без зайвої потреби на вулицю не виходити. 

Більше на тему: #ЗалишайсяВдома: проведи карантин разом із зірками СТБ

Video: Салони краси на карантині: як доглядати за собою вдома

Карантин в Україна 2020: як доглядати за собою під час самоізоляції. Топ-3 найкращих порад

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Даша Трегубова святкує день народження
Даша Трегубова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить