Карантин, який ввели в нашій країні для запобігання розповсюдження коронавірусу, змінив життя багатьох людей. Нині в Україні зачинені всі салони краси. А це означає, що жінки мусять самі доглядати за собою. Але як це зробити, якщо ви не вмієте самостійно робити собі манікюр та фарбувати волосся? Про те, як доглядати за собою під час карантину, читайте в нашому матеріалі.

За допомогою пилочки знімаємо перший шар гель-лаку до тонкої кірочки.

Шматочок ватного диску змочуємо рідиною для зняття гель-лаку. Якщо його немає, то можна використати звичайний засіб для зняття лаку, але він може пересушити нігтьову пластину.

Прикладаємо ватний диск до нігтя та замотуємо у фольгу на 10 хвилин.

Знімаємо фольгу і за допомогою дерев’яної палички знімаємо залишки гель-лаку.

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Як доглядати за бровами під час карантину

Якщо ваші брови залишають бажати кращого, форми їм можна надати за допомогою білого олівця. Після того, як готовий такий трафарет, його можна пофарбувати хною чи спеціальною фарбою для брів.

Що стосується фарбованого волосся, яке з часом відросте, то самостійно його краще не фарбувати. Так можна нашкодити йому. Вирішити цю проблему можна, затонувавши волосся. І допоможуть вам у цьому тонуючі маски та кондиціонери. Їх треба наносити на вологе волосся.

Якщо ж ви самостійно не вмієте доглядати за собою і жодного разу не тримали в руках пилочку для нігтів чи олівець для брів, не засмучуйтесь. Карантин ‒ прекрасний шанс дати вашим волоссю, нігтям та бровам відпочити. До того ж, нині в моді натуральність.

І пам’ятайте, карантин скоро закінчиться. І кожен із нас може пришвидшити цей момент. Але для цього треба залишатися вдома і без зайвої потреби на вулицю не виходити.

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Video: Салони краси на карантині: як доглядати за собою вдома Карантин в Україна 2020: як доглядати за собою під час самоізоляції. Топ-3 найкращих порад

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