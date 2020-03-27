Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Прем’єра продовження «Ніщо не трапляється двічі»: чим вразять глядачів довгоочікувані 17 і 18 серії від 30.03.2020

27.03.2020

Спочатку були довгі місяці очікування. І ось цей день настав! Уже у понеділок, 30 березня, о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться показ прем’єрних серій найочікуванішого багатосерійного фільму весни – «Ніщо не трапляється двічі». Головним героям належить розібратися з помилками минулого, щоб знайти справжнє життя та кохання. Але які перешкоди вони подолають і чим нас вразять 17 і 18 серії – дізнаєтеся в матеріалі!

ничто не случается дважды

У прем’єрних 17 і 18 серіях продовження фільму «Ніщо не трапляється двічі» ви дізнаєтеся:

Минуло вже дев’ять місяців з моменту закінчення подій першої частини фільму. Огнєв залишив кримінальне минуле і тепер веде відокремлене життя на острові разом з дочкою Катюшею. Маша з чоловіком Борею та їхньою дочкою Іринкою живуть у Батумі. До неї в гості приїжджає подруга дитинства Аллочка з подарунком для дівчинки. Але напис, який Маша помітить на підставці іграшки, валить її у шок…

Більше на тему: «Ніщо не трапляється двічі»: кількість серій і графік виходу фільму

У змужнілого Гліба починаються проблеми зі здоров’ям, а теледіва Аглая дізнається про зраду чоловіка. Тим часом з в’язниці звільняється якась людина, яка як дві краплі води схожа на Юру Потєхіна, загиблого коханого Аглаї…

Video: Прем’єра продовження «Ніщо не трапляється двічі»: чим вразять глядачів довгоочікувані 17 і 18 серії від 30.03.2020

Ніщо не трапляється двічі - 17 і 18 серії на сайті СТБ вже 30.03.2020. Про що сюжет 17 і 18 серії фільму Ніщо не трапляється двічі читайте в анонсі

Не пропустіть захоплюючі 17 і 18 серії продовження «Ніщо не трапляється двічі» від 30.03.2020. Замість трьох крапок буде крапка.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Даша Трегубова святкує день народження
Даша Трегубова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить