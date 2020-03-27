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Пісня гурту Gо-A «Соловей» на 10 місці у щотижневому рейтингу на французькому радіо

27.03.2020

Пісня гурту Gо-A «Соловей», який став представником України на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2021, – на 10 місці у щотижневому рейтингу на французькому радіо EFR12. Подробиці – далі в матеріалі. 

Кілька тижнів тому Європейська мовна спілка оголосила про скасування 65-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2020 через пандемію коронавірусу. Невдовзі Суспільний мовник заявив, що запропонував гурту Go-A представляти Україну на Євробаченні-2021, і вони погодилися! І поки гурт Go-A готує нову пісню для конкурсу, їхній «Соловей» розриває європейські радіостанції!

«Наш «Соловей» на 10 місці у щотижневому рейтингу на французькому радіо EFR12. Круто і приємно, що наша творчість заходить не тільки вдома, але й в інших країнах. До речі, якщо хочете нас підтримати — там ще й проголосувати можна. Посилання на сторінці у нашому Instagram. Гарного вечора!» — поділився новиною гурт.

Більше на тему: Руслан Квінта про гурт Go-A: Я зрозумів, що це переможець

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