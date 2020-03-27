Ольга Павловець – відома актриса з великої акторської династії! 6 квітня глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися її грою в серіалі «У кожного своя брехня» (виробництва IVORYfilms). Читайте біографію Ольги Павловець прямо зараз!

Ольга народилася 9 травня 1981 року в акторській сім’ї. Жінці самою долею було призначено стати актрисою. Не тільки батьків, а й дідуся з бабусею добре знали в театральному середовищі. Ольга Печенківська і Володимир Кочетков служили в пересувних театрах, гастролювали з трупою Вахтанговского, виступали пліч-о-пліч з Клавдією Шульженко, Олександром Вертинським і Миколою Охлопковим.

Відомий і рідний дядько Ольги – народний артист і головний режисер астраханського Театру юного глядача Юрій Кочетков. Папа – провідний артист ТЮГу Андрій Павловець; мама – актриса, згодом – доцент кафедри мови Академії театральних мистецтв (колишній ЛГИТМіК).

Актриса вчилася в школі для музично обдарованих дітей Тутті, де навчалася не тільки загальноосвітніх предметів, співу, а й професійній грі на гітарі і фортепіано. За час навчання багато виступала на концертах, конкурсах. З 9 років кілька разів на телебаченні виконувала старовинні російські романси під гітару.

У 1998 році вступила в СПбГАТІ, з першого курсу почала працювати в театрі Буф.

У 2003 році закінчила Академію. Переїхавши до великого міста, відразу отримала головну роль в серіалі Стилет-2, після чого продовжила активно зніматися в кіно і серіалах.

На її рахунку – 78 робіт в 78 проєктах. Спостерігайте за найсвіжішою роллю Ольги в серіалі «У кожного свій обман» вже з 6 квітня!

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